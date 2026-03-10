NBA klubi pidi loobuma koostööprojektist stripiklubiga

Hawksil oli plaan teha 16. märtsil toimuv kodumäng tavapärasest erilisemaks ning tutvustada linnas rohkem kui 40 aastat tegutsenud striptiisiklubi Magic City, mis on olnud inspiratsiooniallikaks mitmetele Atlantast pärit muusikutele nagu näiteks Future ja räpitriole Migos.

Lisaks on Hawksil ka otsene seos Magic Cityga, sest üks selles asutuses pakutav kanaroog on saanud oma nime endise Hawksi mängija Lou Williamsi järgi.

Kuigi korvpalliklubi teatas, et koostööprojekti raames ei näidata nende koduareenil midagi nilbet või ebasünnist ning laiem eesmärk on tutvustada "ikoonilist kultuuriasutust" toidu, muusika ja fännikauba abil, siis NBA komissar Adam Silver võttis ühendust Hawksi juhtkonnaga ja tõmbas kooperatsioonile kriipsu peale.

"Hindame klubi nägemust ja nende tahet, ent tagasiside erinevatelt osapooltelt, sealhulgas fännidelt, meie [liiga] koostööpartneritelt ja ka töötajatelt, on olnud selgelt kriitiline. Seetõttu usun, et selle projekti tühistamine on õige otsus kogu NBA kogukonna jaoks," ütles Silver.

Hawks kommenteeris pressiteate vahendusel, et on NBA otsuses pettunud, kuid austab seda täielikult.