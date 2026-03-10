Glinka sai Prantsusmaal valusa kaotuse, Neel kaotas Indian Wellsi turniiril
Eesti meeste tennise teine reket Daniil Glinka langes Prantsusmaal Cherbourgis toimuval Challengeri turniiril konkurentsist, kui pidi kahetunnise lahingu järel Dan Added' paremust tunnistama.
25-aastane Glinka (ATP 176.) võitis kohtumise esimesest neljast geimist kolm, aga aasta vanem Added (ATP 203.) suutis seejärel viigistada ja veel 5:4 juhtima minna. Glinka näitas siis taset, kui võitis järgmised kolm geimi kindlalt, vormistades 7:5 võidu.
Teises setis sai tema hoog aga otsa ning prantslane näitas, mida ta suudab, teenides poole tunniga 6:1 võidu. Otsustava seti alguses vahetasid mehed eestlase juhtimise geimivõitusid kuni seisuni 4:4, mil Added esimese murde tegi ning seejärel kolmanda matšpalliga 6:4 võidu vormistas.
Glinka lõi prantslasele kuus ässa, aga sooritas kuus topeltviga. Vastase arvele jäi neli ässa ja kaks topeltviga. Glinka võitis esimeselt servilt punkti 83-protsendilise eduga (Added 64%), aga teisel pallingul tuli punkt 44-protsendiliselt (Added 58%). Eestlane kasutas ära üheksast murdevõimalusest kolm, Added 12 võimalusest viis. Lisaks tegi Glinka prantslasest 14 lihtviga enam (49:35).
Lisaks pidi kaotusega leppima Ingrid Neel, kes jäi paarilise Peyton Stearnsiga Indian Wellsis toimuval kõrgeima kategooria turniiril alla teise asetusega Gabriela Dabrowskile ja Luisa Stefanile.
Toimetaja: Kristjan Kallaste