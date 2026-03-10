X!

Glinka sai Prantsusmaal valusa kaotuse, Neel kaotas Indian Wellsi turniiril

Tennis
Daniil Glinka Autor/allikas: Beatriz Ruivo/FPT
Eesti meeste tennise teine reket Daniil Glinka langes Prantsusmaal Cherbourgis toimuval Challengeri turniiril konkurentsist, kui pidi kahetunnise lahingu järel Dan Added' paremust tunnistama.

25-aastane Glinka (ATP 176.) võitis kohtumise esimesest neljast geimist kolm, aga aasta vanem Added (ATP 203.) suutis seejärel viigistada ja veel 5:4 juhtima minna. Glinka näitas siis taset, kui võitis järgmised kolm geimi kindlalt, vormistades 7:5 võidu.

Teises setis sai tema hoog aga otsa ning prantslane näitas, mida ta suudab, teenides poole tunniga 6:1 võidu. Otsustava seti alguses vahetasid mehed eestlase juhtimise geimivõitusid kuni seisuni 4:4, mil Added esimese murde tegi ning seejärel kolmanda matšpalliga 6:4 võidu vormistas.

Glinka lõi prantslasele kuus ässa, aga sooritas kuus topeltviga. Vastase arvele jäi neli ässa ja kaks topeltviga. Glinka võitis esimeselt servilt punkti 83-protsendilise eduga (Added 64%), aga teisel pallingul tuli punkt 44-protsendiliselt (Added 58%). Eestlane kasutas ära üheksast murdevõimalusest kolm, Added 12 võimalusest viis. Lisaks tegi Glinka prantslasest 14 lihtviga enam (49:35).

Lisaks pidi kaotusega leppima Ingrid Neel, kes jäi paarilise Peyton Stearnsiga Indian Wellsis toimuval kõrgeima kategooria turniiril alla teise asetusega Gabriela Dabrowskile ja Luisa Stefanile.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

