Meier sai rahvusvahelisel võistlusel Portugalis viienda koha

Võistluse võitis 20-aastane Portugali maastikurattur Beatriz Guerra (1:18.37), jättes teiseks ja kolmandaks hispaanlannad Lara Lois Garcia (1:22.31) ja Lorena Patino Villanueva (1:26.18). Meier finišeeris ajaga 1:29.05, vahendab ejl.ee.

"Rada oli hästi üles-alla ja suurte kivide vahel. Valusad tõusud, aga ei midagi tehnilist," kirjeldas Meier võistlust. "Sain stardist ära hästi, aga esimesel avaral tõusul oli noori värskeid jalgu päris palju ja jäin seitsmenda-kaheksanda koha peale. Esimene laskumine, kõik hanereas kuni esimese keerulise pöördeni. Ees oli seisev rivi, mispärast otsustasin mööda B-liini minna, mis oli vaba. Arvasin, et saan kiiremini, aga ei saanud. Kui sain tagasi tavarajale, siis vaatasin, et ees on veel rohkem naisi kui enne."

"Esimese ringiga sain umbes seitsmenda koha peale tagasi. Kolmandal ja neljandal ringil võistlesime koos kahe teise naisega viienda koha nimel ning viimaseks ringiks olin saanud väikese vahe sisse," kirjutas Meier oma blogis. "Jäin rahule just enesetundega, sest tundsin, et jalas on jõudu ja pingutus oli hea."

Kokku sai tulemuse kirja 19 naist. Eliitklassi meeste seas oli parim Portugali rattur Goncalo Amado.