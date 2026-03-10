X!

Alcarazi võiduseeria sai jätku, tiitlikaitsja Andrejeva langes välja

sport
Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz Autor/allikas: SCANPIX/EPA
sport

Meeste tennise esireket Carlos Alcaraz teenis Indian Wellsis jätkuval kõrgeima kategooria ATP tenniseturniiril võidu ning pole sel kalendriaastal veel kaotusvalu tundnud. Naiste turniiril langes konkurentsist tiitlikaitsja, venelanna Mirra Andrejeva.

Alcaraz kaotas prantslasele Arthur Rinderknechile (ATP 28.) avaseti 6:7 (6), aga pani siis paremuse maksma ning vormistas 6:2 ja 6:2 võitudega edasipääsu neljandasse ringi, kus kohtub norralase Casper Ruudiga (ATP 13.).

Alcarazil on käsil võimas seeria ning 22-aastane hispaanlane pole 2026. aastal veel ühtki matši kaotanud. Indian Wellsi turniir on tema hooaja kolmas, aasta algas võitudega Austraalia lahtistel ja Dohas. "Jäin ausalt öeldes [avasetis] hätta, aga olen õnnelik, kuidas sellega toime tulin. Leppisin sellega, mängisin edasi ja püsisin vaimselt tugev," rääkis pahkluud vigastanud Alcaraz. "Kolmandas setis liikusin juba hästi, loodetavasti ei tunne homme enam midagi."

Koha kaheksandikfinaalis tagas ka vanameister Novak Djokovic (ATP 3.), kes alistas ameeriklase Aleksandar Kovacevici (ATP 72.) 6:4, 1:6, 6:4. Serblane pole alates 2016. aastat, mil ta viiendat korda Indian Wellsis võidutses, kolmandast ringist edasi pääsenud.

"Ma ei naudi end siin mängides. Üritad nendes tingimustes hakkama saada, vastane mängib oma parimat tennist... Kole, aga vähemalt võidan," sõnas serblane California kõrbes toimuval turniiril. "Olen rahul, et sain sellest katsumusest jagu."

Djokovic kohtub kaheksandikfinaalis tiitlikaitsja Jack Draperiga (ATP 14.), kes alistas argentiinlase Francisco Cerundolo (ATP 20.) 6:1, 7:5.

Naiste turniiril sai tiitlikaitsja teekond läbi, kui venelanna Mirra Andrejeva (WTA 8.) pidi tunnistama tšehhitar Katerina Siniakova (WTA 44.) paremust tulemusega 4:6, 7:6 (5), 6:3. 18-aastane Andrejeva oli pärast kaotust vihane, lõhkus oma reketi ning saatis publiku suunas sõimusõnu. Siniakova läheb kaheksandikfinaalis vastamisi ukrainlanna Elina Svitolinaga (WTA 9.).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

Täna otse
15.30
ETV2
Paralümpiamängud 2026. Segapaaride ratastoolikurling: poolfinaal Hiina - Läti

viimased uudised

12:56

Kauri Kõiv: kui tahad MK-etapil head kohta, tule kolm tundi varem seisma

12:21

Alcarazi võiduseeria sai jätku, tiitlikaitsja Andrejeva langes välja

11:47

Adleri järjekordne hiilgemäng ei päästnud Boston Universityt

11:11

Saaremaa jätkas heas hoos, Rumeenias oli eestlastele edukas nädal

11:00

KUULA | "Võimla": kas Rikberg läks mängijatest rääkimisega üle piiri? Uuendatud

10:37

Gilgeous-Alexanderi kolmene tõi Thunderile koduväljakul Nuggetsi üle võidu

09:44

FOTOD | Tartu lennujaamas tervitati Otepää MK-etapi võistlejaid

09:08

Tõnis Sildaru vägivaldsest fotost: täna käituksin teisiti

08:30

TÄNA OTSE | Läti kurlingupaar mängib poolfinaalis võimsa Hiinaga

09.03

Mihkels alustas oma hooaja teist kõrgeima kategooria mitmepäevasõitu

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

02.03

"Spordipühapäev" vaatas ära Erika Salumäest rääkiva mängufilmi

28.02

Mülla edukast sisehooajast: rekordit võib veel natukene nihutada

25.02

Henry Sildaru: loodetavasti on mul ikka mitu olümpiat veel ees

02.02

Janar Mägi: kõik käsipalliriigid sammuvad Taani tänase mudeli poole

02.02

Kelle medalijahile taliolümpial tasub kindlasti kaasa elada?

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

09.03

Eesti kurlingupaar piirdus paralümpial põhiturniiriga Uuendatud

09.03

Tartu Bigbank lõpetas mängijate kritiseerimise tõttu peatreeneriga koostöö Uuendatud

09.03

Kaljulaid kaitses otsust määrata Tõnis Sildarule preemia

09.03

Tormis Laine lõpetab senise tiimiga koostöö

09.03

Selevko ja Varnavskaja kandideerivad ISU auhindadele

09:08

Tõnis Sildaru vägivaldsest fotost: täna käituksin teisiti

09.03

Venemaa võitis paralümpial esimese kuldmedali

08.03

Rekordilist taset näidanud Levandi teenis Oslos esikoha, Leonova kolmas

08.03

Üleplatsimees Drell kordas Hispaania kõrgliiga rekordit

09.03

Kalev/Cramo lõi käed 18-aastase lätlasega

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo