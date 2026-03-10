Alcarazi võiduseeria sai jätku, tiitlikaitsja Andrejeva langes välja

Meeste tennise esireket Carlos Alcaraz teenis Indian Wellsis jätkuval kõrgeima kategooria ATP tenniseturniiril võidu ning pole sel kalendriaastal veel kaotusvalu tundnud. Naiste turniiril langes konkurentsist tiitlikaitsja, venelanna Mirra Andrejeva.

Alcaraz kaotas prantslasele Arthur Rinderknechile (ATP 28.) avaseti 6:7 (6), aga pani siis paremuse maksma ning vormistas 6:2 ja 6:2 võitudega edasipääsu neljandasse ringi, kus kohtub norralase Casper Ruudiga (ATP 13.).

Alcarazil on käsil võimas seeria ning 22-aastane hispaanlane pole 2026. aastal veel ühtki matši kaotanud. Indian Wellsi turniir on tema hooaja kolmas, aasta algas võitudega Austraalia lahtistel ja Dohas. "Jäin ausalt öeldes [avasetis] hätta, aga olen õnnelik, kuidas sellega toime tulin. Leppisin sellega, mängisin edasi ja püsisin vaimselt tugev," rääkis pahkluud vigastanud Alcaraz. "Kolmandas setis liikusin juba hästi, loodetavasti ei tunne homme enam midagi."

Koha kaheksandikfinaalis tagas ka vanameister Novak Djokovic (ATP 3.), kes alistas ameeriklase Aleksandar Kovacevici (ATP 72.) 6:4, 1:6, 6:4. Serblane pole alates 2016. aastat, mil ta viiendat korda Indian Wellsis võidutses, kolmandast ringist edasi pääsenud.

"Ma ei naudi end siin mängides. Üritad nendes tingimustes hakkama saada, vastane mängib oma parimat tennist... Kole, aga vähemalt võidan," sõnas serblane California kõrbes toimuval turniiril. "Olen rahul, et sain sellest katsumusest jagu."

Djokovic kohtub kaheksandikfinaalis tiitlikaitsja Jack Draperiga (ATP 14.), kes alistas argentiinlase Francisco Cerundolo (ATP 20.) 6:1, 7:5.

Naiste turniiril sai tiitlikaitsja teekond läbi, kui venelanna Mirra Andrejeva (WTA 8.) pidi tunnistama tšehhitar Katerina Siniakova (WTA 44.) paremust tulemusega 4:6, 7:6 (5), 6:3. 18-aastane Andrejeva oli pärast kaotust vihane, lõhkus oma reketi ning saatis publiku suunas sõimusõnu. Siniakova läheb kaheksandikfinaalis vastamisi ukrainlanna Elina Svitolinaga (WTA 9.).