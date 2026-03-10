TÄNA OTSE | Läti kurlingupaar mängib poolfinaalis võimsa Hiinaga

Milano Cortina ratastoolikurlingu segapaaride turniir on jõudnud poolfinaalideni. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne põhiturniiril võidutsenud Hiina ja neljandana edasi pääsenud Läti vastasseisust algab kell 15.30.

Hiina kurlingupaar Wang Meng - Yang Jinqiao võitis paralümpiaturniiril esimesed kuus kohtumist ja jäi viimases mängus ikkagi USA-le alla, aga kindlustas sellest hoolimata esimesena pääsu poolfinaali.

Heitlus teistele poolfinaalikohtadele oli äärmiselt tihe ning selgus viimasel mängupäeval, kus edasi pääsesid USA, Lõuna-Korea ning Läti, kes läheb neljandana kokku just esinumbriga. Polina Rožkova ja Agris Lasmans on 2023. aasta maailmameistrid, hiinlased said tunamullu MM-il hõbeda.

Samal ajal toimub ka teine poolfinaal, kus kohtuvad USA ja Lõuna-Korea.