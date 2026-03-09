Võrkpalli naiste meistriliigas selgus teine poolfinalist

Kolmandas geimis oli Võru naiskond veel 20:15 juhtimas ja seega lähedal kaks-üks juhtima asumisele, aga geimi lõpp kuulus külalistele: TalTech viigistas 20:20, läks juhtima 23:21 ja võitis 23:23 seisult 25:23.

Neljandas geimis oli juhtimas TalTechi võistkond ega lasknud mängu käest. Tablool olid nende eduseisud 17:13, 19:16, 21:17, 23:19 ja lõpuks võideti geim 25:22.

TalTechi naiskonna rünnak oli 34 ja vastuvõtt 53 protsenti, blokist teeniti kaheksa ja servilt kuus punkti. Võru naiskonna vastavad näitajad olid 27 ja 48 protsenti, 14 ja seitse punkti.

Maren Mõrd tõi võitjatele 22 (+12) ja Dzintra Lember 21 punkti (+11). Kaotajate ridades panustas suurima skooriga Kerli Kubi (19; +8).

TalTech/Nordaidist sai teine naiskond, kes taganud koha poolfinaalis pärast TÜ/Bigbanki võistkonda. Teisipäeval võivad pileti teenida ka Rae Spordikool/Viaston ja Viljandi Metall, kes peavad selleks alistama vastavalt TBD Pharmatech/Kastre ja Viimsi/Tallinna Ülikooli.