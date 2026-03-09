X!

Eesti ujumiskoondis tuli Balti meistrivõistlustel teiseks

Ujumine
Eesti karikavõistlused ujumises 2024, 3. finaalideosa, Egle Salu.
Eesti karikavõistlused ujumises 2024, 3. finaalideosa, Egle Salu. Autor/allikas: Dmitrij Shestakov
Ujumine

Nädalavahetusel Riias toimunud Baltimaade meistrivõistlustel ujumises saavutas Eesti koondis võistkondliku teise koha. Üle 150-liikmeline Eesti delegatsioon kogus kahe võistluspäeva jooksul kokku 732 punkti, jäädes alla Leedule (910 punkti), aga edestades Lätit (324).

Kokku võitsid Eesti ujujad erinevates vanuseklassides 93 medalit. Medaliarvestuses sai Eesti absoluutklassis neli kuld-, 11 hõbe- ja kümme pronksmedalit, juunioridele kuus kuld-, 13 hõbe- ja 15 pronksmedalit ja noortele üheksa kuld-, 14 hõbe- ja 11 pronksmedalit, vahendab Swimming.ee.

Eestlastest oli sel korral individuaalselt kõige edukam 14-aastane Emily-Pärli Jäärats, kes krooniti absoluutklassis kahekordseks Baltimaade meistriks 50 ja 100 meetri liblikujumises ning võitis lisaks 50 meetri vabaujumises pronksmedali. Noorteklassis oli Jäärats võidukas kolmel alal: 100 meetri liblikujumises ning 50 ja 100 meetri vabaujumises.

Lisaks võidetud medalitele kogus Jäärats kahe ala kokkuvõttes noorte seas ka kõige enam ehk 1505 AQUA punkti.

AQUA punktide arvestuses ujus eestlastest kõrgeima tasemega tulemuse 18-aastane Egle Salu, kes võitis 50 meetri rinnuliujumises kuldmedali ajaga 30,99, mis andis 833 AQUA punkti. Tulemus jäi Salu isiklikust rekordist vaid 0,02 sekundi kaugusele.

AQUA punktide arvestuses edestasid eestlannat vaid Leedu tippujujad Andrius Šidlauskas (851 punkti), Kotryna Teterevkova (843 punkti) ja Danas Rapsys (841 punkti).

Baltimaade meistrivõistlustele pani ilusa punkti Eesti naiskond 4 × 100 meetri kombineeritud teateujumises, kus ajaga 4.11,01 püstitati uus Eesti rekord. Eesti naiskonda kuulusid Polina Sovtsa, Egle Salu, Emily-Pärli Jäärats ja Ksenia Bažanova.

Varasem rekord 4.11,67 oli ujutud eelmise aasta juunioride Euroopa meistrivõistlustel, kus teatenelikusse kuulusid Maari Randväli, Egle Salu, Miriam Jürisoo ja Kirke Madar.

Suurepärases hoos Emily-Pärli Jäärats jätkab rekordite püstitamist. 100 meetri liblikujumises ujus ta võimsa tulemuse 1.00,12, millega parandas oma veebruari keskel püstitatud noorte rahvusrekordit täpselt sekundiga. Sama tulemus tähistab nüüd ka Eesti juunioride rekordit, ületades Kirke Madari 2024. aasta tippmarki 1.00,79.

Tulemus tõstab Jääratsi Eesti kõigi aegade edetabelis teisele kohale, jäädes alla vaid Triin Aljandi 2009. aastal ujutud rahvusrekordile 59,00.

Richard Kivirand püstitas uue poiste tippmargi 200 meetri seliliujumises. Hommikul eelujumises uue isikliku rekordi 2.10,84 ujunud Kivirand oli õhtuses finaalis veelgi kiirem ning sai käe seina ajaga 2.09,43, millega parandas Alan Smokile 2020. aastast kuulunud senist rekordit 2.10,06.

Vaata täpsemaid tulemusi siit.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

ujumisuudised

20:35

Eesti ujumiskoondis tuli Balti meistrivõistlustel teiseks

26.02

VAHVA VIDEO | Tribuntsov pani suusad alla ja Himma hüppas basseini

21.02

Rekordit parandanud Jefimova ujus NCAA kõigi aegade üheksanda tulemuse

15.02

Zirk Swim Cupi avapäeval langes 43 aasta vanune Eesti rekord

14.02

Zirk korraldab Tartus omanimelist võistlust

06.02

Zirk omanimelise võistluse eel: pealtvaatajad saavad unikaalse kogemuse

02.02

Jefimova lõpetas NCAA põhihooaja võiduga, Antoniak püstitas rekordi

30.01

Ujumisliidu president: Eestil on vaja professionaalset sportujumiskeskust

24.01

Jefimova ja NC State said valitsevalt NCAA meistrilt selgelt lüüa

19.01

Jefimova jätkas NCAA hooaega kindlate võitudega

19.01

Üllatusi ei sündinud, aasta ujujateks valiti Jefimova ja Tribuntsov

12.01

"Spordipühapäev": kuidas edeneb olümpiaujula projekt?

02.01

Spordihing Tõnu Meijel: perekond annab jõudu hommikul üles tõusta

29.12

Petrõkina kiitis Jefimovat: sa inspireerid, loodan revanšile

29.12

Tribuntsov tähelepanu ei naudi: põgenesin suhteliselt ruttu maale

29.12

Jefimova: ma ei tea, mis tegusid hakkame tegema, kui olümpiaujula tuleb!

29.12

Eestimaa spordihinge auhinna pälvis ujumise eestvedaja Tõnu Meijel

28.12

Eneli Jefimova pälvis kolmandat aastat järjest aasta naissportlase tiitli

28.12

Aasta noorsportlaseks neidude seas valiti Eneli Jefimova

28.12

Aasta treeneri tiitliga pärjati Henry Hein ja Stefani Wendelschaefer

sport.err.ee uudised

21:54

ETV spordisaade, 9. märts

21:10

Võrkpalli naiste meistriliigas selgus teine poolfinalist

20:35

Eesti ujumiskoondis tuli Balti meistrivõistlustel teiseks

20:21

Eesti kurlingupaar piirdus paralümpial põhiturniiriga Uuendatud

19:22

Tiitlit kaitsev Jaapan tagas pesapalli MM-il esimesena alagrupivõidu

19:02

Eesti naisjuuniorid said MM-il 12. koha

18:41

Kiiruisu MM kulmineerus Norra triumfiga

18:02

Entusiastlikele Eesti hokinaistele valmistab muret jääaegade vähesus

16:12

Lahtis võidutsesid Kläbo ja Karlsson

15:50

Emma Triin Seer lõpetas kelgutamise MK-hooaja 17. kohaga

15:21

Kalev/Cramo lõi käed 18-aastase lätlasega

14:57

Tormis Laine lõpetab senise tiimiga koostöö

14:32

Selevko ja Varnavskaja kandideerivad ISU auhindadele

14:23

Shelton pidi tõusva tähe paremust tunnistama, Zverev sai märgilise võidu

13:50

Ärm sai Horvaatias kümnenda koha, Mätik 11.

13:19

Gauff andis loobumisvõidu, Sabalenka pääses kindlalt edasi

12:56

Tuttav mure jättis Käidi eemale, tiitlit jahtiv Thun naasis võidureele

12:39

Riismaa sai Itaalias võidulisa, Kirvese ja Jõesaare klubid kaotasid Euroliiga tiimidele

12:04

Venemaa võitis paralümpial esimese kuldmedali

11:55

Endreksonilt Eesti rekordi üle löönud Kiiver krooniti taas meistriks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo