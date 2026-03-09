Eesti ujumiskoondis tuli Balti meistrivõistlustel teiseks

Kokku võitsid Eesti ujujad erinevates vanuseklassides 93 medalit. Medaliarvestuses sai Eesti absoluutklassis neli kuld-, 11 hõbe- ja kümme pronksmedalit, juunioridele kuus kuld-, 13 hõbe- ja 15 pronksmedalit ja noortele üheksa kuld-, 14 hõbe- ja 11 pronksmedalit, vahendab Swimming.ee.

Eestlastest oli sel korral individuaalselt kõige edukam 14-aastane Emily-Pärli Jäärats, kes krooniti absoluutklassis kahekordseks Baltimaade meistriks 50 ja 100 meetri liblikujumises ning võitis lisaks 50 meetri vabaujumises pronksmedali. Noorteklassis oli Jäärats võidukas kolmel alal: 100 meetri liblikujumises ning 50 ja 100 meetri vabaujumises.

Lisaks võidetud medalitele kogus Jäärats kahe ala kokkuvõttes noorte seas ka kõige enam ehk 1505 AQUA punkti.

AQUA punktide arvestuses ujus eestlastest kõrgeima tasemega tulemuse 18-aastane Egle Salu, kes võitis 50 meetri rinnuliujumises kuldmedali ajaga 30,99, mis andis 833 AQUA punkti. Tulemus jäi Salu isiklikust rekordist vaid 0,02 sekundi kaugusele.

AQUA punktide arvestuses edestasid eestlannat vaid Leedu tippujujad Andrius Šidlauskas (851 punkti), Kotryna Teterevkova (843 punkti) ja Danas Rapsys (841 punkti).

Baltimaade meistrivõistlustele pani ilusa punkti Eesti naiskond 4 × 100 meetri kombineeritud teateujumises, kus ajaga 4.11,01 püstitati uus Eesti rekord. Eesti naiskonda kuulusid Polina Sovtsa, Egle Salu, Emily-Pärli Jäärats ja Ksenia Bažanova.

Varasem rekord 4.11,67 oli ujutud eelmise aasta juunioride Euroopa meistrivõistlustel, kus teatenelikusse kuulusid Maari Randväli, Egle Salu, Miriam Jürisoo ja Kirke Madar.

Suurepärases hoos Emily-Pärli Jäärats jätkab rekordite püstitamist. 100 meetri liblikujumises ujus ta võimsa tulemuse 1.00,12, millega parandas oma veebruari keskel püstitatud noorte rahvusrekordit täpselt sekundiga. Sama tulemus tähistab nüüd ka Eesti juunioride rekordit, ületades Kirke Madari 2024. aasta tippmarki 1.00,79.

Tulemus tõstab Jääratsi Eesti kõigi aegade edetabelis teisele kohale, jäädes alla vaid Triin Aljandi 2009. aastal ujutud rahvusrekordile 59,00.

Richard Kivirand püstitas uue poiste tippmargi 200 meetri seliliujumises. Hommikul eelujumises uue isikliku rekordi 2.10,84 ujunud Kivirand oli õhtuses finaalis veelgi kiirem ning sai käe seina ajaga 2.09,43, millega parandas Alan Smokile 2020. aastast kuulunud senist rekordit 2.10,06.

