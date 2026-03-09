X!

Tiitlit kaitsev Jaapan tagas pesapalli MM-il esimesena alagrupivõidu

Neljapäeval, 5. märtsil alanud World Baseball Classicul ehk sisuliselt pesapalli maailmameistrivõistlustel on kõik võistkonnad pidanud kaks kuni neli kohtumist ja kaheksast veerandfinalistist on paigas kaks.

Üks turniiri võõrustajatest Jaapan on saanud koduses Tokyos kolm võitu: kõigepealt alistati Taiwan 13:0, seejärel Lõuna-Korea 6:8 ja siis ka Austraalia. Alagrupi lõpetab teisipäeval peetav vastasseis Tšehhiga.

Jaapani koondis võistleb tiitlikaitsjana ja on teiste seas varustatud hetkel maailma parimaks pesapalluriks peetava Shohei Ohtaniga. Nende viimane vastane Tšehhi on kaotanud kõik kolm senipeetud mängu ega saa mingil juhul edasi kaheksa hulka.

Tegelikult on C-alagrupis paigas juba ka teine edasipääseja, kuna kõik ülejäänud kohtumised on peetud. Surnud ring eelistas siinkohal Austraalia ja Taiwani ees Lõuna-Koread.

Ameerika Ühendriikide koondis peab oma alagrupimängud koduses Daikin Parkis, mis igapäevaselt tegutseb MLB klubi Houston Astrose kodustaadionina.

Ameeriklased on pidanud kaks kohtumist ja need mõlemad võitnud: avamängus alistati Brasiilia 15:5 ja teises Suurbritannia 19:1, kuid edasipääsu veel tagatud ei ole, sest täisedu on ka ülejäänud vastastel ehk Mehhikol ja Itaalial.

Pesapalli maailmameistrivõistlustel on neli viieliikmelist alagruppi, mille kaks paremat jätkavad veerandfinaalides. Värske maailma parim pesapallikoondis peaks selguma teisipäeval, 17. märtsil.

World Baseball Classic on kavas kuuendat korda. Kolm tiitlit on Jaapanil (2006, 2009, 2023), üks Dominikaani Vabariigil (2013) ja üks Ameerika Ühendriikidel (2017). Euroopa riikidest on kõige kaugemale jõudnud Holland, kes tuli nii 2013. kui ka 2017. aastal neljandaks.

Toimetaja: Siim Boikov

