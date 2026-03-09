Eesti naisjuuniorid said MM-il 12. koha

X!

Pühapäeval tõmmati teatesõitudega joon alla nii laskesuusatamise kui ka põhja suusaalade noorteklasside maailmameistrivõistlustele.

Eesti juunioride 4 x 6 km laskesuusatamise teatenaiskond koosseisus Kretel Kaljumäe, Kätrin Kärsna, Mia Mai Huik ja Pillerin Vilipuu sai 12. koha. Võitis Saksamaa nelik.

Noored sõitsid 3 x 6 km ja Eesti trio Mirtel Kaljumäe, Jette Lee Baumann, Rosibel Marii Kaldvee tuli 13. kohale. Esikoha teenisid Norra neiud.

Lillehammeris kulmineerunud põhja suusaalade juunioride ja U-23 vanuseklassi MM-il oli pühapäeval võistlustules Eesti 4 x 5 km segateatesõidu võistkond. Juss Leiner, Gerda Kivil, Stefan Kivil ja Herta Rajas teenisid 14. koha. Võitis Norra.

Kokkuvõttes läks paremini laskesuusatajatel, kes teenisid koguni kolm medalit: Jakob Kulbin oli meesjuunioride seas ühisstardist sõidus teine ja tavadistantsil kolmas ning noormeeste teatekolmik Daniel Varikov, Kristen Baumann, Frederik Välbe tuli pronksile.

