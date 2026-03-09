X!

Kalev/Cramo lõi käed 18-aastase lätlasega

Korvpall
Ilja Kurucs
Ilja Kurucs Autor/allikas: BC Kalev/Cramo
Korvpall

Kalev/Cramo meeskond sõlmis lepingu 206 cm pikkuse talendika lätlasest keskmängija Ilja Kurucsiga, kes alustas hooaega BK Liepajas laenulepingu alusel Žalgirise süsteemist.

Kurucs on kuulunud erinevatesse Läti noortekoondistesse ning 23/24 hooajal sõlmis lepingu Kaunase Žalgirise duubelmeeskonnaga, teatab BC Kalev/Cramo enda kodulehel.

Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask tundis heameelt, et peale keerulist uue mängija otsinguperioodi on meeskond saamas väärt täiendust: "Oleme Ilja näitel leidnud talendika noore mängumehe, kelle tegelikke võimeid korvpalliplatsil hakkame me kindlasti lähitulevikus nägema. Vaatamata noorele eale on ta juba näidanud, et kuulub meeste vahele ja meil on hea meel anda talle võimalus ennast proovile panna just meie juures."

"[Thomas] Rutherfordi lahkumine Leetu ning [Gregor] Kuuba vigastus on tekitanud meile pikkade osakonnas teatava puudujäägi ja loodame Ilja abiga seda olukorda parandada. Arvestades ajaakent, et uue mängija registreerimiseks jäi suhteliselt vähe aega, käisime läbi umbkaudu 40 agenti ja umbes samapalju nimesid, kelle vahelt mängija valida. Lõpuks taandus valik kolmele mängijale, keda me soovisime siin näha, kuid erinevatel põhjustel nendega lõpuks koostööni ei jõudnud," jätkas Kask. "Seda enam on hea meel, et lõpuks tekkis lauale variant Kurucsi näol ja meil oli võimalus ta Žalgirise süsteemist laenulepingu alusel enda juurde saada."

Abitreener Kris Killing lisas, et Kalev/Cramo treenerid usuvad, et Kurucs sobib meeskonda oma mängustiililt hästi: "Ilja on kiire ja atleetlik mängija. Ta on väga potentsiaalikas mängija, kes peaks sobima hästi meie kiire ja agressiivse mänguga nii rünnakul kui kaitses. Tema pick-and-roll rünnakud aitavad meie tagamängijate elu lihtsamaks teha, samuti on ta väga liikuv kaitses ning tema abiga saame hoida oma lauavõitluse taset või isegi seda parandada."

Kõikide eelduste kohaselt saab Ilja Kurucsit meeskonna pingil näha juba teisipäeval Eesti-Läti liiga põhiturniiri viimases kodumängus BK Ogre vastu.

18-aastane Kurucs esindas viimati Liepajat 4. märtsil, visates Viimsile 14 punkti. Käimasoleval hooajal viskas ta Liepaja eest Eesti-Läti liigas mängus keskmiselt 7,9 punkti ja võttis 5,8 lauapalli.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

korvpalliuudised

15:21

Kalev/Cramo lõi käed 18-aastase lätlasega

12:39

Riismaa sai Itaalias võidulisa, Kirvese ja Jõesaare klubid kaotasid Euroliiga tiimidele

10:52

35 punkti visanud Doncic aitas Lakersi võidule Knicksi üle

08.03

Kalev/Cramo alistas play-off'i meeskondade heitluses TalTechi

08.03

Üleplatsimees Drell kordas Hispaania kõrgliiga rekordit

08.03

NBA valitsev meister jõudis esimesena 50 võiduni

08.03

Veesaar ja North Carolina kaotasid NCAA esinumbrile

07.03

Tartu Ülikool kaotas Valmieras suurelt, Keila KK võitis teisel lisaajal

07.03

Hermet püstitas Prantsusmaal punktirekordi, aga oleks võinud veelgi visata

07.03

Pea 300 päeva eemal viibinud Jayson Tatum naasis platsile

06.03

Endenil endiselt täpne käsi: oma poisse viies miinuses ikka võidan

06.03

LeBron James ületas Kareem Abdul-Jabbari rekordi

05.03

Kalev/Cramo kaotas tõsise vigastuse tõttu ka Gregor Kuuba

05.03

Heas hoos Hornets pani pikali ka Celticsi

05.03

Vaaksil oli suure lombi taga kehv viskepäev

videod

sport.err.ee uudised

18:41

Kiiruisu MM kulmineerus Norra triumfiga

18:02

Entusiastlikele Eesti hokinaistele valmistab muret jääaegade vähesus

17:47

Eesti kurlingupaar piirdus paralümpial põhiturniiriga Uuendatud

16:12

Lahtis võidutsesid Kläbo ja Karlsson

15:50

Emma Triin Seer lõpetas kelgutamise MK-hooaja 17. kohaga

15:21

Kalev/Cramo lõi käed 18-aastase lätlasega

14:57

Tormis Laine lõpetab senise tiimiga koostöö

14:32

Selevko ja Varnavskaja kandideerivad ISU auhindadele

14:23

Shelton pidi tõusva tähe paremust tunnistama, Zverev sai märgilise võidu

13:50

Ärm sai Horvaatias kümnenda koha, Mätik 11.

13:19

Gauff andis loobumisvõidu, Sabalenka pääses kindlalt edasi

12:56

Tuttav mure jättis Käidi eemale, tiitlit jahtiv Thun naasis võidureele

12:39

Riismaa sai Itaalias võidulisa, Kirvese ja Jõesaare klubid kaotasid Euroliiga tiimidele

12:04

Venemaa võitis paralümpial esimese kuldmedali

11:55

Endreksonilt Eesti rekordi üle löönud Kiiver krooniti taas meistriks

loetumad

09:39

Tartu Bigbank lõpetas mängijate kritiseerimise tõttu peatreeneriga koostöö

08.03

Rekordilist taset näidanud Levandi teenis Oslos esikoha, Leonova kolmas

08.03

Üleplatsimees Drell kordas Hispaania kõrgliiga rekordit

17:47

Eesti kurlingupaar piirdus paralümpial põhiturniiriga Uuendatud

14:57

Tormis Laine lõpetab senise tiimiga koostöö

08.03

Petrõkina on MM-i eel jalga hoidnud: valu ei lähegi täielikult ära

08.03

Lägreid oli ühisstardist sõidu otsustavas tiirus Perrot'st kindlam Uuendatud

08.03

Rootsi naised võitsid Kontiolahti teatesõidu, Eesti 14. Uuendatud

08.03

Villau ja Riidebach pidid ka Jaapani paremust tunnistama Uuendatud

08.03

Juba kuues teivashüppaja alistas tänavu kuue meetri piiri

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo