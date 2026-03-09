Kalev/Cramo lõi käed 18-aastase lätlasega

Kurucs on kuulunud erinevatesse Läti noortekoondistesse ning 23/24 hooajal sõlmis lepingu Kaunase Žalgirise duubelmeeskonnaga, teatab BC Kalev/Cramo enda kodulehel.

Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask tundis heameelt, et peale keerulist uue mängija otsinguperioodi on meeskond saamas väärt täiendust: "Oleme Ilja näitel leidnud talendika noore mängumehe, kelle tegelikke võimeid korvpalliplatsil hakkame me kindlasti lähitulevikus nägema. Vaatamata noorele eale on ta juba näidanud, et kuulub meeste vahele ja meil on hea meel anda talle võimalus ennast proovile panna just meie juures."

"[Thomas] Rutherfordi lahkumine Leetu ning [Gregor] Kuuba vigastus on tekitanud meile pikkade osakonnas teatava puudujäägi ja loodame Ilja abiga seda olukorda parandada. Arvestades ajaakent, et uue mängija registreerimiseks jäi suhteliselt vähe aega, käisime läbi umbkaudu 40 agenti ja umbes samapalju nimesid, kelle vahelt mängija valida. Lõpuks taandus valik kolmele mängijale, keda me soovisime siin näha, kuid erinevatel põhjustel nendega lõpuks koostööni ei jõudnud," jätkas Kask. "Seda enam on hea meel, et lõpuks tekkis lauale variant Kurucsi näol ja meil oli võimalus ta Žalgirise süsteemist laenulepingu alusel enda juurde saada."

Abitreener Kris Killing lisas, et Kalev/Cramo treenerid usuvad, et Kurucs sobib meeskonda oma mängustiililt hästi: "Ilja on kiire ja atleetlik mängija. Ta on väga potentsiaalikas mängija, kes peaks sobima hästi meie kiire ja agressiivse mänguga nii rünnakul kui kaitses. Tema pick-and-roll rünnakud aitavad meie tagamängijate elu lihtsamaks teha, samuti on ta väga liikuv kaitses ning tema abiga saame hoida oma lauavõitluse taset või isegi seda parandada."

Kõikide eelduste kohaselt saab Ilja Kurucsit meeskonna pingil näha juba teisipäeval Eesti-Läti liiga põhiturniiri viimases kodumängus BK Ogre vastu.

18-aastane Kurucs esindas viimati Liepajat 4. märtsil, visates Viimsile 14 punkti. Käimasoleval hooajal viskas ta Liepaja eest Eesti-Läti liigas mängus keskmiselt 7,9 punkti ja võttis 5,8 lauapalli.