Emma Triin Seer lõpetas kelgutamise MK-hooaja 17. kohaga

Naiste ühekelgu võistluse võitis Saksamaa sportlane Merle Fräbel, kes läbis kaks sõitu koguajaga 1.43,790. Teise koha saavutas samuti Saksamaa sportlane Julia Taubitz ajaga 1.43,927, kolmandaks tuli Läti kelgutaja Kendija Aparjode, kelle koguaeg oli 1.43,933.

Eestit esindas Altenbergi etapil Emma Triin Seer, kes lõpetas võistluse 17. kohaga. Kahe sõidu kokkuvõttes sai ta ajaks 1.49,744.

Altenbergi etapiga lõppenud MK-hooaja üldarvestuses saavutas Seer 31. koha.

"Eesti Kelguliidu hinnangul oli hooaeg Eesti noorele kelgutajale oluline arenguaasta, mis annab väärtusliku kogemuse ning loob hea aluse edasiseks sportlikuks progressiks," kirjutas alaliit pressiteates.