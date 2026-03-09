Shelton pidi tõusva tähe paremust tunnistama, Zverev sai märgilise võidu

Shelton jäi üle kahe tunni kestnud matšis 6:7 (3), 6:4, 3:6 alla tõusvale tähele, kaasmaalasele Learner Tienile (ATP 27.). See oli nende teine omavaheline matš ja teine kord, kui 20-aastane Tien oli endast kolm aastat vanemast Sheltonist parem.

"Tahan lihtsalt öelda, et Ben ei olnud sajaprotsendiliselt terve. Ma arvan, et ta pole end kogu nädala jooksul hästi tundnud, aga ta on võitleja ning ta andis endast parima, tahan teda selle eest kiita," ütles Tien, kes jõudis esimest korda Indian Wellsis kaheksandikfinaali.

Järgmisena läheb Tien vastamisi Hispaaniat esindava Alejandro Davidovich Fokinaga (ATP 19.), kes sai 6:2, 4:6, 6:2 jagu tšehhist Jakub Menšikust (ATP 12.).

Maailma neljandast reketist Alexander Zverevist sai aga esimene mees, kes on sel kümnendil jõudnud ATP Masters 1000 turniiridel saja võiduni. Zverev alistas 7:6 (2), 5:7, 6:4 ameeriklase Brandon Nakashima (ATP 30.). Kaheksandikfinaalis kohtub Zverev ameeriklase Frances Tiafoe'ga (ATP 22.), kes oli 6:1, 6:2 parem itaallasest Flavio Cobollist (ATP 15.).

Edetabeli teine number Jannik Sinner alistas probleemideta 6:3, 6:2 Kanadat esindava Denis Shapovalovi (ATP 39.) ja läheb järgmisena vastamisi Brasiilia tõusva tähe Joao Fonsecaga (ATP 35.), kes oli 6:2, 6:3 üle ameeriklasest Tommy Paulist (ATP 24.).