Gauff andis loobumisvõidu, Sabalenka pääses kindlalt edasi

Gauff oli Filipiinide mängija Alexandra Eala (WTA 32.) vastu 2:6, 0:2 kaotusseisus, kui otsustas edasisest mängimisest loobuda. "Tundsin teise geimi ajal vasakus käes veidrat valu. Püüdsin küll jätkata, aga valu muutus üha tugevamaks," selgitas Gauff ühismeediasse postitatud avalduses. "Nagu suurem osa teist peab, olen harva loobumisvõidu andnud, aga kuna see oli nii võõras valu, otsustasin, et parem on mitte jätkata. Ma pole kunagi midagi sellist tundnud, lähen uuringutele, et välja selgitada, milles on asi, aga küll kõik saab korda!"

Eala läheb kaheksandikfinaalis vastamisi tšehhitari Linda Noskovaga (WTA 14.), kes sai 6:7 (5), 6:4, 6:4 jagu viimast aastat profituuril mängivast rumeenlannast Sorana Cirsteast (WTA 38.).

Sabalenka alistas 6:4, 6:1 rumeenlanna Jaqueline Cristiani (WTA 35.) ja läheb järgmisena vastamisi endise esireketi Naomi Osakaga (WTA 16.), kes oli 6:1, 3:6, 6:1 parem Colombia mängijas Camila Osoriost (WTA 61.).

Maailma kuues reket Amanda Anisimova (WTA 6.) sai 52 minutiga 6:1, 6:1 jagu britist Emma Raducanust (WTA 24.) ja läheb järgmisena vastamisi Kanada tõusva tähe Victoria Mbokoga (WTA 10.), kes alistas 6:4, 6:1 Anna Kalinskaja (WTA 22.).

Edetabelis seitsmendal real paiknev itaallanna Jasmine Paolini alistas pea kaks ja pool tundi kestnud matsis 7:5, 5:7, 6:1 Austraaliat esindava Ajla Tomljanovici (WTA 85.) ja kohtub kaheksandikfinaalis austraallanna Talia Gibsoniga (WTA 112.), kes sai üllatuslikult 7:6 (2), 4:6, 6:4 jagu taanlanna Clara Tausonist (WTA 17.).

Naiste paarismängus jõudis Eestit esindav Ingrid Neel, kes on paarismängu edetabelis langenud 814. kohale, koos ameeriklanna Peyton Stearnsiga teise ringi, kui said 6:3, 1:0 seisus loobumisvõidu jaapanlanna Miyu Katolt ja ungarlanna Fanny Stollarilt.

Teises ringis tuleb aga Neelile ja Stearnsile vastu teisena asetatud Kanada-Brasiilia duo Gabriela Dabrowski – Luisa Stefani.