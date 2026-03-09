X!

Gauff andis loobumisvõidu, Sabalenka pääses kindlalt edasi

Tennis
Coco Gauff võttis ka meditsiinilise pausi
Coco Gauff võttis ka meditsiinilise pausi Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Tennis

Kõrgeima kategooria naiste WTA tenniseturniiril USA-s Indian Wellsis pääses maailma esireket Arina Sabalenka probleemideta kaheksandikfinaali, edetabelis neljandal real paiknev Coco Gauff pidi aga mängu pooleli jätma.

Gauff oli Filipiinide mängija Alexandra Eala (WTA 32.) vastu 2:6, 0:2 kaotusseisus, kui otsustas edasisest mängimisest loobuda. "Tundsin teise geimi ajal vasakus käes veidrat valu. Püüdsin küll jätkata, aga valu muutus üha tugevamaks," selgitas Gauff ühismeediasse postitatud avalduses. "Nagu suurem osa teist peab, olen harva loobumisvõidu andnud, aga kuna see oli nii võõras valu, otsustasin, et parem on mitte jätkata. Ma pole kunagi midagi sellist tundnud, lähen uuringutele, et välja selgitada, milles on asi, aga küll kõik saab korda!"

Eala läheb kaheksandikfinaalis vastamisi tšehhitari Linda Noskovaga (WTA 14.), kes sai 6:7 (5), 6:4, 6:4 jagu viimast aastat profituuril mängivast rumeenlannast Sorana Cirsteast (WTA 38.).

Sabalenka alistas 6:4, 6:1 rumeenlanna Jaqueline Cristiani (WTA 35.) ja läheb järgmisena vastamisi endise esireketi Naomi Osakaga (WTA 16.), kes oli 6:1, 3:6, 6:1 parem Colombia mängijas Camila Osoriost (WTA 61.).

Maailma kuues reket Amanda Anisimova (WTA 6.) sai 52 minutiga 6:1, 6:1 jagu britist Emma Raducanust (WTA 24.) ja läheb järgmisena vastamisi Kanada tõusva tähe Victoria Mbokoga (WTA 10.), kes alistas 6:4, 6:1 Anna Kalinskaja (WTA 22.).

Edetabelis seitsmendal real paiknev itaallanna Jasmine Paolini alistas pea kaks ja pool tundi kestnud matsis 7:5, 5:7, 6:1 Austraaliat esindava Ajla Tomljanovici (WTA 85.) ja kohtub kaheksandikfinaalis austraallanna Talia Gibsoniga (WTA 112.), kes sai üllatuslikult 7:6 (2), 4:6, 6:4 jagu taanlanna Clara Tausonist (WTA 17.).

Naiste paarismängus jõudis Eestit esindav Ingrid Neel, kes on paarismängu edetabelis langenud 814. kohale, koos ameeriklanna Peyton Stearnsiga teise ringi, kui said 6:3, 1:0 seisus loobumisvõidu jaapanlanna Miyu Katolt ja ungarlanna Fanny Stollarilt.

Teises ringis tuleb aga Neelile ja Stearnsile vastu teisena asetatud Kanada-Brasiilia duo Gabriela Dabrowski – Luisa Stefani.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

tenniseuudised

14:23

Shelton pidi tõusva tähe paremust tunnistama, Zverev sai märgilise võidu

13:19

Gauff andis loobumisvõidu, Sabalenka pääses kindlalt edasi

06.03

Tennisetalent Anikina võitis Inglismaal J100 turniiri

06.03

Malõgina pidi tunnistama kunagise maailma 23. reketi paremust

05.03

Malõgina teenis edasipääsu nii üksi kui ka paaris

04.03

Malõgina sai Helsingis paarismängus kindlalt edasi

03.03

Glinka andis Prantsusmaal loobumisvõidu

03.03

Mark Lajal loobus Thionville'i Challengerist

02.03

Bucsa teenis karjääri esimese WTA turniirivõidu

02.03

Noor Eesti tennisist jõudis Stockholmis U-14 turniiril veerandfinaali

02.03

Lajal säilitas edetabelis koha, Malõgina kerkis parimale positsioonile

01.03

Medvedev sai Dubais ilma finaalita karikat tõsta

28.02

Seeman võitis viienda ITF-i tiitli

28.02

Neli matšpalli kasutamata jätnud Malõgina kaotas poolfinaalis

27.02

Seeman pääses eksootilises paigas paarismängu finaali

multimeedia

sport.err.ee uudised

14:57

Tormis Laine lõpetab senise tiimiga koostöö

14:32

Selevko ja Varnavskaja kandideerivad ISU auhindadele

14:23

Shelton pidi tõusva tähe paremust tunnistama, Zverev sai märgilise võidu

13:50

Ärm sai Horvaatias kümnenda koha, Mätik 11.

13:19

Gauff andis loobumisvõidu, Sabalenka pääses kindlalt edasi

12:56

Tuttav mure jättis Käidi eemale, tiitlit jahtiv Thun naasis võidureele

12:39

Riismaa sai Itaalias võidulisa, Kirvese ja Jõesaare klubid kaotasid Euroliiga tiimidele

12:04

Venemaa võitis paralümpial esimese kuldmedali

11:55

Endreksonilt Eesti rekordi üle löönud Kiiver krooniti taas meistriks

11:28

Kurits jõudis Hollandis kuue parema sekka

10:52

35 punkti visanud Doncic aitas Lakersi võidule Knicksi üle

10:33

TÄNA OTSE | Kas Eesti kurlingupaar suudab paralümpial edasi pääseda?

10:10

Eesti võitis noorte mitmevõistluse Balti võistkondlikud meistrivõistlused

09:39

Tartu Bigbank lõpetas mängijate kritiseerimise tõttu peatreeneriga koostöö

09:27

Eesti naiste võrkpallikoondise peatreeneriks valiti soomlane

09:11

Judoka Emma-Melis Aktas võitis Linzi Grand Prix etapil pronksmedali

08:43

Sorga andis debüütmängus väravasöödu, Shein pääses karikasarjas edasi

08:05

Klaar hooaja avaetapist: Mercedes on teinud kõige parema kodutöö

08.03

Alar Õige: Eesti parasportlased on enamat kui lihtsalt harrastajad

08.03

Kiiruisutamise Eesti meister on edasisammu teinud: ja mitte ebalevalt!

loetumad

08.03

Üleplatsimees Drell kordas Hispaania kõrgliiga rekordit

09:39

Tartu Bigbank lõpetas mängijate kritiseerimise tõttu peatreeneriga koostöö

08.03

Rootsi naised võitsid Kontiolahti teatesõidu, Eesti 14. Uuendatud

08.03

Rekordilist taset näidanud Levandi teenis Oslos esikoha, Leonova kolmas

08.03

Lägreid oli ühisstardist sõidu otsustavas tiirus Perrot'st kindlam Uuendatud

08.03

Villau ja Riidebach pidid ka Jaapani paremust tunnistama Uuendatud

08.03

Petrõkina on MM-i eel jalga hoidnud: valu ei lähegi täielikult ära

08.03

Juba kuues teivashüppaja alistas tänavu kuue meetri piiri

07.03

IPC president vene sportlastest: pole vahet, mida nad on lahinguväljal teinud

09:27

Eesti naiste võrkpallikoondise peatreeneriks valiti soomlane

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo