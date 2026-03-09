X!

Tuttav mure jättis Käidi eemale, tiitlit jahtiv Thun naasis võidureele

Jalgpall
Mattias Käit
Mattias Käit Autor/allikas: FC Thun/Facebook
Jalgpall

Eelmises Šveitsi kõrgliiga voorus kümne võidumängu järel viigi kirja saanud Thun naasis tuttavale reele.

Uustulnuk Thun jätkab ajaloo esimese Šveitsi meistritiitli suunas kulgemist. 29. voorus pöörati võõrsil 17-kordse meisterklubi Berni Young Boysi vastu kaotusseis 2:1 võiduks. Seda kõike paraku ilma Mattias Käidita. Oma meeskonnas põhitegijate sekka kuuluv eestlane selgitas Soccernet.ee-le, et talle tegi taaskord liiga tagareis, millega ta oli hädas ka eelmisel kuul.

22 mängu võitnud, kaks viigistanud ja viis kaotanud Thun jätkab liidrikohal suure edumaaga, edestades St. Gallenit 14 punktiga. Järgmises voorus sõidetakse külla Zürichi Grasshopperile ja väidetavalt on Käit selleks vastasseisuks tagasi koosseisus.

Universaalse kaitsja Maksim Paskotšita mänginud Gent seljatas Belgia kõrgliigas tabelinaabri Mecheleni 3:1. Sestap püsib Gent kaks mängu enne põhiturniiri lõppu esimese kuue seas, edestades Genki ühe punktiga. Pärast 22. märtsi lüüakse tabel kolmeks — kaks kuuikut ja viimased neli. Veebruari lõpus hüppeliigesega uuringul käinud Paskotši rääkis toona Soccernet.ee-le, et ta peab koormustega väga ettevaatlik olema.

