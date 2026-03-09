X!

Kurits jõudis Hollandis kuue parema sekka

Jalgrattasport
Karl Kurits
Karl Kurits Autor/allikas: Tobias Björkgren/Andre Prtic
Jalgrattasport

Hollandis peetud ühepäevasõidul Dorpenomloop Rupchen (UCI 1.2; 175,8 km) teenis Karl Kurits (Lucky Sport Cycling Team) grupifinišis kuuenda koha.

Esimese koha pälvis belglane Timothy Dupont (Tarteletto – Isorex; 3:46.25), kelle järel lõpetasid hollandlane David Dekker (Beat CC p/b Saxo) ja taanlane Stian Rosenlund (AIRTOX – Carl Ras), vahendab ejl.ee.

Kurits oli pühapäeval võidule palju lähemal kui päev varem. "Võistlus oli taas kaootiline ja närviline. Kukkumisi oli omajagu," kirjeldas Kurits. "Seekord oli võistlus ringidel, mida oli seitse tükki. Hoidsin päev otsa jalga. Viimastele ringidele minnes olin valmis ka rünnakutega kaasa minema, sest tundus, et seal ei saa loteriid mängida. Lõpuks jäi grupp siiski kokku. Kahjuks jäid mu klubikaaslased enne lõppu kukkumise taha, mis tähendas, et pidin üksi hakkama saada. Õnneks tegin seda väga hästi."

"Finišisirgel olin veidi tagapool, kui oleks tahtnud ja alustasin pikka sprinti," jätkas Kurits. "Olin palju kiirem kui teised, aga kauaks seda ei jätkunud, kuna plnud kuhugi minna. Viimase saja meetri sees jäin lihtsalt karpi. Mul on tulemuse üle hea meel, aga sprinterina tahan ma alati rohkemat. Eriti kui võidu lõhna on tunda. Tahan kiita veel oma tiimikaaslaseid, kes tegid terve päeva super tööd."

Frank Aron Ragilo lõpetas võistluse 29. kohal.

Toimetaja: Maarja Värv

