Ärm sai Horvaatias kümnenda koha, Mätik 11.

Seekord jäi võistlusel ette jooksikute grupp, kelle seast krooniti võitjaks ameeriklane Viggo Moore (Tirol KTM Cycling Team; 3:06.51). Talle järgnesid sloveenid Mihael Štajnar (Pogi Team Gusto Ljubljana; +0.04) ja Gal Oblak (Factor Racing; +0.08). Peagrupp, milles lõpetasid ka Ärm ja Mätik, kaotas parimatele 56 sekundiga, vahendab ejl.ee.

"Võin peaaegu tulemusega rahule jääda," ütles Ärm finiši järel. "Tiim tegi super tööd ja hoidis mind hästi grupi ees. Viimased kilomeetrid navigeerisin ennast ise hea koha peale, et sprinti alustada. Seekord oli finiš küll ülesmäge, mis pole just minu leib, aga suutsin enam-vähem okei tulemuse välja sprintida."

Kokku sai ühepäevasõidul tulemuse kirja 146 ratturit.