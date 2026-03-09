Riismaa sai Itaalias võidulisa, Kirvese ja Jõesaare klubid kaotasid Euroliiga tiimidele

Eestlane kuulus koosseisu, aga mänguaega ei teeninud, vahendab Delfi.

Janari Jõesaar sai end proovile panna Euroliiga klubi vastu, kui tema tööandja KK Bosna võõrustas Aadria liigas Belgradi Partizani. Serbia hiid võttis ülekaaluka võidu numbritega 96:56.

Kümme punkti (vabavisked 2/2, kahesed 4/5, kolmesed 0/4) visanud Jõesaar oli Bosna üks kahest kõige resultatiivseimast mehest. 22 mänguminuti jooksul sai ta kirja veel kolm söötu ja kolm lauapalli.

Leedu korvpalli kõrgliigas kohtus Mihkel Kirvese leivaisa Jonava võõrsil kohaliku esiklubi Kaunase Žalgirisega ja kaotas 90:97. Ligi 22 minutit mänginud Kirvese arvele jäi kaheksa punkti (kahesed 4/5), viis lauapalli ja üks sööt.

Pühapäeva õhtul olid võistlustules ka Siim-Sander Vene ja Šiauliai, kes jäid Klaipeda Neptunasele alla 81:90. Vene viskas 23 ja poole minutiga kaks punkti (kahesed 1/3, kolmesed 0/2), võttis seitse lauapalli ja jagas neli resultatiivset söötu.