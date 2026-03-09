35 punkti visanud Doncic aitas Lakersi võidule Knicksi üle

James tegi neljapäevases mängus liiga vasaku käe küünarnukile ja on nüüd selle tõttu pidanud kaks mängu vahele jätma, lisaks segas 41-aastast mängumeest Lakersi sõnul ka vasaku jala artriit.

Võitjate parim oli Luka Doncic 35 punkti ja kaheksa lauapalliga, Austin Reaves lisas 25 punkti ja andis viis tulemuslikku söötu. Kahekohalise punktisummani jõudsid veel ka Rui Hachimura ja Luke Kennard, tuues vastavalt 13 ja 12 punkti.

Knicksi ridades viskas Karl-Anthony Towns 25 punkti ja võttis 16 lauapalli, Jalen Brunson tõi 24 punkti ja andis seitse korvisöötu.

Phoenix Suns peatas Charlotte Hornetsi kümnemängulise võõrsilmängude võiduseeria, jäädes kodusaalis peale 111:99. Devin Booker viskas 30 punkti ja andis kümme resultatiivset söötu, Jalen Green ja Collin Gillespie lisasid mõlemad 24 punkti. Hornetsi parim oli LaMelo Ball 22 punkti, seitsme lauapalli ja kuue korvisööduga.

Tulemused:

Cleveland – Boston 98:109

LA Lakers – New York 110:97

Toronto – Dallas 122:92

Miami – Detroit 121:110

New Orleans – Washington 138:118

San Antonio – Houston 145:120

Milwaukee – Orlando 91:130

Sacramento – Chicago 126:110

Portland – Indiana 131:111

Phoenix – Charlotte 111:99