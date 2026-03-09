TÄNA OTSE | Kas Eesti kurlingupaar suudab paralümpial edasi pääseda?

Milano Cortina paralümpiamängude ratastoolikurlingu segapaarismängu turniiri viimases voorus läheb Eesti paar Kätlin Riidebach – Ain Villau vastamisi Lõuna-Korea duo Hyejin Baek – Yongsuk Leega. Otseülekanne ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 15.30, kommenteerivad Aet Süvari ja Karl Kukner.

Eesti on kogunud kaks võitu ja neli kaotust ning hoiab viimase mängupäeva eel kaheksa paari konkurentsis seitsmendat kohta. Neli paremat pääsevad poolfinaali, edasipääsu on kindlustanud ainult täiseduga jätkav Hiina. Suurbritannia, Jaapan, Lõuna-Korea, Läti ja USA on kogunud kolm, Eesti kaks ning Itaalia ühe võidu.

Tänu parimale LSD näitajale on Eestil veel võimalus poolfinaali pääseda. Selleks on vaja igal juhul alistada Lõuna-Korea ning loota, et Itaalia on parem Suurbritanniast ja/või Hiina on üle USA-st.