Eesti võitis noorte mitmevõistluse Balti võistkondlikud meistrivõistlused

U-20 vanuseklassi seitsmevõistluse Balti meistriks tuli Tristan Konso, kes püstitas isikliku rekordi 5711 punktiga. U-20 Eesti kõigi aegade edetabelis tõusis ta selle tulemusega Hans-Christian Hausenbergi (5877 p) järel teiseks. Hõbemedali sai kaela lätlane Karlis Jekabs Karlsbergs 5324 punktiga ning pronksmedali võitis Ron Sebastian Puiestee isiklikku rekordit tähistava 5231 punktiga, vahendab ekjl.ee.

U-18 vanuseklassis teenisid Eestile kaksikvõidu uute isiklike rekorditega Hank-Gerhard Hausenberg (5279 p) ja Aleksander Metsmaker (5162 p). Kolmanda koha sai lätlane Martinš Matisans 4768 punktiga.

Patrick Tomasson võitis U-16 vanuseklassi seitsmevõistluse isikliku rekordiga 4704 punkti. Teise koha sai lätlane Mikelis Melgailis 4369 punktiga ning kolmandaks tuli Kristofer Nool isikliku rekordiga 4343 punkti.

Neidude U-20 vanuseklassi viievõistluses said kaksikvõidu lätlannad – võitjaks tuli Nikola Bunde 3804 punktiga ning teise koha sai Adriana Reitmane 3725 punktiga. Kolmandaks tuli Laura Tõemets isikliku rekordiga 3572 punkti.

U-18 vanuseklassi viievõistluse parim oli lätlanna Emilija Brauna 4017 punktiga. Teiseks tuli Diana Johanna Vanamb uut isiklikku rekordit tähistava 3900 punktiga. Kolmanda koha sai Grete Malm samuti isikliku rekordiga 3817 punkti.

U-16 vanuseklassi tasavägises viievõistluses said kolmikvõidu lätlannad – esimeseks tuli Beate Blaua 3380 punktiga, teise koha sai Evelina Lace 3353 punktiga ning kolmas oli Ance Lankovska 3317 punktiga. Eesti parimana sai Emma Jürisoo neljanda koha 3311 punktiga.

Võistkondlikus arvestuses teenis võidu Eesti koondis 75 471 punktiga, teise koha sai Läti koondis 71 228 punktiga ning kolmas oli Leedu koondis 61 653 punktiga.