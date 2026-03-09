Sorga andis debüütmängus väravasöödu, Shein pääses karikasarjas edasi

Viimati eelmise aasta jaanuaris võistlusmängus platsil käinud Sorga alustas uue tööandja HB Torshavni eest hooaja esimest liigamatši Skala vastu pingilt. Avapoolaja 1:0 võitnud HB lasi eestlase platsile 70. minutil ning natukene rohkem kui veerand tunni pärast aitas Sorga resultatiivse sööduga vastase võrgu sahisema panna. 90+4. minutil sai uustulnuk Skala kirja auvärava, millest jäi punkti napsamiseks väheks, vahendab Soccernet.ee.

Täismängu teinud Rocco Robert Shein aitas kõrgliigaklubi Fredrikstadi Norra karikasarjas järgmisesse ringi, kui kodus alistati 2:1 liigakaaslane ja linnarivaal Sarpsborg. Kapteni Sondre Sörloki väljavahetamise järel paela enda käevarrele saanud Sheini nimi kanti protokolli 86. minutil kollase kaardi tõttu. Fredrikstadi jaoks algab uus liigahooaeg nädala pärast, kui külastatakse eelmise aasta pronksmedalisti Tromsöt.

