Narvat lahutab hokifinaalist vaid üks võit

Jäähoki
Eesti jäähokimeistrivõistlustel juhib Narva PSK poolfinaalseeriat 2:0 ja finaali pääsemiseks on neil vaja veel üht võitu. Teises paaris on seis 1:1.

Kui Narvas peetud poolfinaalidest esimeses võitis Narva PSK laupäeval Kohtla-Järve HC Everesti 7:2, siis pühapäeval lasti vastastel lüüa üks värav rohkem ja võit saadi tulemusega 7:3. 763 pealtvaataja ees lõppesid kolmandikud 1:1, 4:2 ja 2:0.

Narva resultatiivseim oli nelja punktiga (3+1) Nikita Kirillov. Narvalased tegid 42 ja kohtlajärvelased 31 pealeviset.

Selles paaris võib seeria lõppeda 14. märtsil Kohtla-Järvel.

Kohtla-Järvel peetud poolfinaalmängudes suutis laupäeval Kohtla-Järve SK Viru Sputnikule 1:5 kaotanud tiitlikaitsja Tartu Välk 494 seeria viigistada. Pühapäeval võitsid tartlased 1:0, ainsa värava lõi Kohtla-Järve juurtega Vassili Titarenko teise kolmandiku keskel.

396 pealtvaataja ees tegid kohtlajärvelased 34 ja tartlased 39 pealeviset.

Selles paaris peetakse järgmised mängud järgmisel nädalavahetusel Tartus. Vajaduse korral tuleb seeria veel 21. märtsil Kohtla-Järvele tagasi.

