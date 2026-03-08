Kalev/Cramo alistas play-off'i meeskondade heitluses TalTechi

Nord Spordihoones pea 900 pealtvaataja ees toimunud kohtumine algas tasavägiselt ning ülikooliklubi läks avaveerandil kuue punktiga juhtima, kuid Cramo tegi tugeva teise veerandi ja läks poolajapausile 50:43 eduseisul. TalTech ei lubanud valitsevat Eesti meistrit küll kaugele, aga ei suutnud samas ka vahet piisavalt vähendada.

Cramo juhtis terve teise poolaja vältel ning suutis otsustaval veerandil paisutada edu 14-punktiliseks, vormistades lõpuks soliidse 91:78 (28:27, 22:16, 20:21, 21:14) võidu.

Cramo mängis kaheksa mängijaga, kuid Kristen Kasemets veetis platsil veidi vähem kui seitse minutit. Ülejäänud seitse meest viskasid vähemalt üheksa punkti, Hugo Toom oli 16 punktiga liider, aga Tyson Acuff lisas omalt poolt 15 silma ja Stephon Jelks tegi 13 punkti ja kümne lauapalliga kaksikduubli.

Tormi Niits kogus TalTechi eest 22 punkti ja seitse lauapalli, Ran Andre Pehka panustas 15 punktiga ja kapten Oliver Metsalu arvele jäi 11 punkti, kaheksa lauda ja neli korvisöötu.

Viimsis üllatust ei sündinud ja võõrustaja pidi tunnistama Riia VEF-i selget paremust tulemusega 107:62 (24:23, 34:17, 25:14, 24:8). Viimsi resultatiivseim oli 15 punkti kogunud Erki Urvik, Jorgen Rikberg lisas omalt poolt 13 ja Kaspar Kuusmaa 11 silma. Üleplatsimees oli VEF-i tsenter Brandon Huffman, kes tegi 27 punkti ja 12 lauapalliga kaksikduubli.

Cramo on võitnud oma viimasest 12 mängust 11 ning jätkab 18 võidu ja kuue kaotusega liigatabelis neljandal real. Koha play-off'is on kindlustanud ka TalTech, kes on 16 võidu ja üheksa kaotusega seitsmendal kohal. Esikohal jätkab 21 võidu ja kolme kaotusega Tartu Ülikool Maks & Moorits.

Tabeliseis:

1. Tartu Ülikool 21-3

2. Riia VEF 19-5

3. Riia Zelli 18-6

4. Kalev/Cramo 18-6

5. Valmiera 17-6

6. Ventspils 17-7

7. TalTech 16-9

8. Ogre 11-13

9. Pärnu 10-15

10. Viimsi 7-17

11. Keila KK 5-19

12. Liepaja 4-20

13. Läti Ülikool 3-20

14. Keila Coolbet 2-22