Saalijalgpalli järelkasvumeistriks tuli Põltsamaa meeskond

Kolmanda koha sai täisedu, seitsme võiduga põhiturniiri võitnud, kuid poolfinaalis 0:1 maakonnakaaslastele alla jäänud Sillamäe/Jõhvi Silla FC Phoenix. Pronksimängus said nad 2:0 jagu Ravens Futsalist.

Eesti noortemeistriks tulid Romek Sten Jürgens, Joonas Kalberg, Karl-Erik Kirsipuu, Kert Kivimägi, Marten Maidla, Steven Meri, Oliver Nõmme, Jan-Erik Reinsoo, Reimo Roos, Markus-Lion Räitsak ja Gustav Vilk, meeskonda juhendasid Silvar Luht ja Silver Nõmmiksaar.

Jõhvi spordihallis peetud finaalturniiril alistas Põltsamaa meeskond poolfinaalis 2:1 Tartu vald Ravens Futsali ja finaalis oldi 3:0 parem Ida-Virumaa Dina JK Noovast.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: