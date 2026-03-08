Saalijalgpalli järelkasvumeistriks tuli Põltsamaa meeskond
Eesti saalijalgpallimeistrivõistluste U-18 vanuseklassi meistriks tuli kahe Ida-Virumaa ühendklubi ees Põltsamaa Motiiv Sport.
Jõhvi spordihallis peetud finaalturniiril alistas Põltsamaa meeskond poolfinaalis 2:1 Tartu vald Ravens Futsali ja finaalis oldi 3:0 parem Ida-Virumaa Dina JK Noovast.
Eesti noortemeistriks tulid Romek Sten Jürgens, Joonas Kalberg, Karl-Erik Kirsipuu, Kert Kivimägi, Marten Maidla, Steven Meri, Oliver Nõmme, Jan-Erik Reinsoo, Reimo Roos, Markus-Lion Räitsak ja Gustav Vilk, meeskonda juhendasid Silvar Luht ja Silver Nõmmiksaar.
Kolmanda koha sai täisedu, seitsme võiduga põhiturniiri võitnud, kuid poolfinaalis 0:1 maakonnakaaslastele alla jäänud Sillamäe/Jõhvi Silla FC Phoenix. Pronksimängus said nad 2:0 jagu Ravens Futsalist.
Kokku osales meistrivõistlustel kaheksa meeskonda.
Toimetaja: Rene Kundla