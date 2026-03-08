X!

TÜ/Bigbank pääses Eesti meistrivõistlustel esimesena poolfinaali

Võrkpall
TÜ/Bigbank
TÜ/Bigbank Autor/allikas: Grete Isabel Huik
Võrkpall

Võrkpalli naiste Eesti meistrivõistlustel selgus pühapäeval esimene poolfinalist, kui Tartu Ülikool/Bigbank oli Audentese Spordigümnaasiumist üle ka veerandfinaalseeria korduskohtumises.

Kui laupäeval toimunud esimeses veerandfinaalmängus võitis Audentese võistkond favoriit Tartu vastu ühe geimi ja kokku 88 punkti, siis teises kohtumises võitis põhiturniiri seitsmendana lõpetanud Audentes kokku 57 punkti. Seega oli põhiturniiril teiseks tulnud Tartu esinduse paremus selge ja võitjas kahtlust ei tekkinud, kui võõrsil võeti 3:0 (25:21, 25:20, 25:16) mänguvõit, vahendab Volley.ee.

Kolmandas geimis kaheksa punkti toonud Nora Lember panustas võitu 20 punkti ja näitas kohtumise parimat kasutegurit +15. Võitjate 11 ässast koguni seitse löönud Laura-Liisa Maiste lisas 16 ja Lill Kandimaa kaheksa punkti. Freia Liisa Palk ja Anette Arak rõõmustasid kodupublikut kaheksa punktiga.

Tartu võistkond oli parem rünnakul, realiseerides 41 protsenti tõstetest. Koduvõistkonna sama näitaja oli 28 protsenti. Blokis kogusid võitjad kuus ja kaotajad viis punkti. Kordust saab vaadata siin.

Esmaspäeval võib selguda teine poolfinalist, kui kell 19 mängivad Võru Spordikeskuses BARRUS/Võru Võrkpalliklubi ja tiitlikaitsja TalTech/Nordaid. Kahe võiduni peetava seeria esimeses mängus võttis TalTech kolm-null võidu.

TBD Pharmatech/Kastre ja Rae Spordikool/VIASTON ning Viljandi Metall ja Viimsi/Tallinna Ülikool peavad korduskohtumise teisipäeval.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

võrkpalliuudised

18:27

TÜ/Bigbank pääses Eesti meistrivõistlustel esimesena poolfinaali

07.03

Pärnu VK teenis kümne aasta pikkuse pausi järel taas Balti meistritiitli Uuendatud

07.03

Võru Barrus võitis teist aastat järjest Balti liigas pronksi

05.03

Võõrsil võitnud Viljandi Metall astus sammu poolfinaali suunas

05.03

Rikberg pronksimängu eel: võidab see, kes rohkem tahab

03.03

Pärnu sai tasavägises heitluses Võrust jagu, Tartu peab pronksimänguga leppima

03.03

Võrkpallur Oliver Venno lõpetab koondisekarjääri

02.03

Täht tuli Araabia Ühendemiraatides hõbedale, Saaremaalt kümme blokki

01.03

Baltikumi parima naiskonna tiitel rändab Leetu

01.03

Pärnu tuli raskest seisust välja ja viis seeria otsustavasse mängu

01.03

Põhiturniiril võidutsenud Rae Spordikool jäi Balti liigas sootuks medalita

28.02

TÜ/Bigbank tuli keerulisest seisust võidukalt välja, Rae mängib pronksile

28.02

Tartu Bigbank peab finaalikoha teenima otsustavas mängus

27.02

Jüris selgub Balti riikide parim võrkpallinaiskond

26.02

Rikberg ootab Lätis vastastelt kiiret mängu

videod

sport.err.ee uudised

18:40

Lägreid oli ühisstardist sõidu otsustavas tiirus Perrot'st kindlam Uuendatud

18:27

TÜ/Bigbank pääses Eesti meistrivõistlustel esimesena poolfinaali

18:04

Aigro ja Vagul teenisid Lahti tiimivõistlusel kümnenda koha

17:28

Villau ja Riidebach pidid ka Jaapani paremust tunnistama Uuendatud

17:09

Üleplatsimees Drell kordas Hispaania kõrgliiga rekordit

16:38

Levadia ja Kalju teenisid hooaja esimeses mängus võidu

16:12

Kuuba pidi Portugali turniiri poolfinaalis esinumbri paremust tunnistama Uuendatud

15:50

Rootsi naised võitsid Kontiolahti teatesõidu, Eesti 14. Uuendatud

15:01

Ülitasavägises slaalomis jäi peale McGrath, Laine piirdus ühe laskumisega

14:27

Kutšerov kogus kuuendat korda vähemalt 100 resultatiivsuspunkti

13:47

Itaalia saavutas Inglismaa üle ajaloolise võidu

13:03

Chelsea nägi esiliigaklubi alistamisega kurja vaeva

12:35

Kurits alustas hooaega tugeva seitsmenda kohaga

11:55

NBA valitsev meister jõudis esimesena 50 võiduni

10:49

Juba kuues teivashüppaja alistas tänavu kuue meetri piiri

loetumad

15:50

Rootsi naised võitsid Kontiolahti teatesõidu, Eesti 14. Uuendatud

07.03

Shimada tuli jälle maailmameistriks, Goidina ja Kaljuvere parandasid kohta Uuendatud

07.03

Kaljuvere treener: Tammsaarel tuli armastus, meil tuleb medal!

17:28

Villau ja Riidebach pidid ka Jaapani paremust tunnistama Uuendatud

07.03

IPC president vene sportlastest: pole vahet, mida nad on lahinguväljal teinud

07.03

Regina Ermits tuli Kontiolahtis 13. kohale, võit Simonile Uuendatud

07.03

Hermet püstitas Prantsusmaal punktirekordi, aga oleks võinud veelgi visata

07.03

Meeste hooaja viimase teatesõidu võitis Norra, Eesti kümnes Uuendatud

18:40

Lägreid oli ühisstardist sõidu otsustavas tiirus Perrot'st kindlam Uuendatud

07.03

Eesti laskesuusanoored sõitsid MM-il medalile Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo