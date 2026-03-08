TÜ/Bigbank pääses Eesti meistrivõistlustel esimesena poolfinaali

Võrkpalli naiste Eesti meistrivõistlustel selgus pühapäeval esimene poolfinalist, kui Tartu Ülikool/Bigbank oli Audentese Spordigümnaasiumist üle ka veerandfinaalseeria korduskohtumises.

Kui laupäeval toimunud esimeses veerandfinaalmängus võitis Audentese võistkond favoriit Tartu vastu ühe geimi ja kokku 88 punkti, siis teises kohtumises võitis põhiturniiri seitsmendana lõpetanud Audentes kokku 57 punkti. Seega oli põhiturniiril teiseks tulnud Tartu esinduse paremus selge ja võitjas kahtlust ei tekkinud, kui võõrsil võeti 3:0 (25:21, 25:20, 25:16) mänguvõit, vahendab Volley.ee.

Kolmandas geimis kaheksa punkti toonud Nora Lember panustas võitu 20 punkti ja näitas kohtumise parimat kasutegurit +15. Võitjate 11 ässast koguni seitse löönud Laura-Liisa Maiste lisas 16 ja Lill Kandimaa kaheksa punkti. Freia Liisa Palk ja Anette Arak rõõmustasid kodupublikut kaheksa punktiga.

Tartu võistkond oli parem rünnakul, realiseerides 41 protsenti tõstetest. Koduvõistkonna sama näitaja oli 28 protsenti. Blokis kogusid võitjad kuus ja kaotajad viis punkti. Kordust saab vaadata siin.

Esmaspäeval võib selguda teine poolfinalist, kui kell 19 mängivad Võru Spordikeskuses BARRUS/Võru Võrkpalliklubi ja tiitlikaitsja TalTech/Nordaid. Kahe võiduni peetava seeria esimeses mängus võttis TalTech kolm-null võidu.

TBD Pharmatech/Kastre ja Rae Spordikool/VIASTON ning Viljandi Metall ja Viimsi/Tallinna Ülikool peavad korduskohtumise teisipäeval.