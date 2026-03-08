X!

Üleplatsimees Drell kordas Hispaania kõrgliiga rekordit

Korvpall
Henri Drell
Henri Drell Autor/allikas: Club Joventut Badalona
Korvpall

Eesti korvpallikoondislane Henri Drell tegi laupäeval Hispaania kõrgliigas oma parima esituse, kerkides Badalona Joventuti eest üleplatsimeheks ja ühtlasi ka liiga ajalooraamatusse.

Hispaania kõrgliiga punane latern Granada üllatas Badalonat, kes jäi koduväljakul esimese veerandi lõpuks 12-punktilisse auku ja teise veerandi alguses ka 15-punktilisse kaotusseisu. Badalona ärkas siis kodupubliku ees ikkagi üles ja tormas 19:2 spurdiga juhtima, teise veerandi võitis võõrustaja lõpuks lausa 37:11.

Teisel poolajal edu aina kasvas, neljas veerand võideti veel 36:17 ja lõpusireeni kõlades jäi tabloole Badalona kindel 109:73 (16:28, 37:11, 20:17, 36:17) võit.

Drell tegi äärmiselt tõhusa mängu, kogudes 22 minutiga 20 punkti (kahesed 5/7, kolmesed 3/4, vabavisked 1/2), neli vaheltlõiget, kolm lauapalli ja kolm resultatiivset söötu. Eestlase +/- näitaja oli mängu lõpuks suurepärane pluss 46, millega ta kordas Hispaania kõrgliiga rekordit - 2020-21 hooajal jäi Barcelona Victor Claveri mänguajaga samuti 46 punktiga plussi.

Cameron Hunt viskas 15 punkti, äsja klubiga liitunud Jabari Parker lisas omalt poolt 13 silma ja Michael Ružic skooris kümme punkti. Granada parim oli 12 punkti visanud Lluis Costa.

Badalona on sel hooajal kogunud 13 võitu ja kaheksa kaotust, liigatabelis jätkatakse seitsmendal real. Granada on teeninud 21 mänguga vaid ühe võidu.

Pühapäeva õhtul läheb väljakule ka Sander Raieste, kelle koduklubi Murcia külastab Valenciat.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

17:09

Üleplatsimees Drell kordas Hispaania kõrgliiga rekordit

11:55

NBA valitsev meister jõudis esimesena 50 võiduni

08:08

Veesaar ja North Carolina kaotasid NCAA esinumbrile

07.03

Tartu Ülikool kaotas Valmieras suurelt, Keila KK võitis teisel lisaajal Uuendatud

07.03

Hermet püstitas Prantsusmaal punktirekordi, aga oleks võinud veelgi visata

07.03

Pea 300 päeva eemal viibinud Jayson Tatum naasis platsile

06.03

Endenil endiselt täpne käsi: oma poisse viies miinuses ikka võidan

06.03

LeBron James ületas Kareem Abdul-Jabbari rekordi

05.03

Kalev/Cramo kaotas tõsise vigastuse tõttu ka Gregor Kuuba

05.03

Heas hoos Hornets pani pikali ka Celticsi

05.03

Vaaksil oli suure lombi taga kehv viskepäev

04.03

Tartu korvpallimeeskond noppis järjekordse võidu

04.03

Selgusid naiste korvpallikoondise kandidaadid EM-valikmängudeks

04.03

Spurs elas end 76ersi peal välja

04.03

Veesaar aitas North Carolinal võiduseeriat pikendada

videod

sport.err.ee uudised

18:40

Lägreid oli ühisstardist sõidu otsustavas tiirus Perrot'st kindlam Uuendatud

18:27

TÜ/Bigbank pääses Eesti meistrivõistlustel esimesena poolfinaali

18:04

Aigro ja Vagul teenisid Lahti tiimivõistlusel kümnenda koha

17:28

Villau ja Riidebach pidid ka Jaapani paremust tunnistama Uuendatud

17:09

Üleplatsimees Drell kordas Hispaania kõrgliiga rekordit

16:38

Levadia ja Kalju teenisid hooaja esimeses mängus võidu

16:12

Kuuba pidi Portugali turniiri poolfinaalis esinumbri paremust tunnistama Uuendatud

15:50

Rootsi naised võitsid Kontiolahti teatesõidu, Eesti 14. Uuendatud

15:01

Ülitasavägises slaalomis jäi peale McGrath, Laine piirdus ühe laskumisega

14:27

Kutšerov kogus kuuendat korda vähemalt 100 resultatiivsuspunkti

13:47

Itaalia saavutas Inglismaa üle ajaloolise võidu

13:03

Chelsea nägi esiliigaklubi alistamisega kurja vaeva

12:35

Kurits alustas hooaega tugeva seitsmenda kohaga

11:55

NBA valitsev meister jõudis esimesena 50 võiduni

10:49

Juba kuues teivashüppaja alistas tänavu kuue meetri piiri

loetumad

15:50

Rootsi naised võitsid Kontiolahti teatesõidu, Eesti 14. Uuendatud

07.03

Shimada tuli jälle maailmameistriks, Goidina ja Kaljuvere parandasid kohta Uuendatud

07.03

Kaljuvere treener: Tammsaarel tuli armastus, meil tuleb medal!

17:28

Villau ja Riidebach pidid ka Jaapani paremust tunnistama Uuendatud

07.03

IPC president vene sportlastest: pole vahet, mida nad on lahinguväljal teinud

07.03

Regina Ermits tuli Kontiolahtis 13. kohale, võit Simonile Uuendatud

07.03

Hermet püstitas Prantsusmaal punktirekordi, aga oleks võinud veelgi visata

07.03

Meeste hooaja viimase teatesõidu võitis Norra, Eesti kümnes Uuendatud

18:40

Lägreid oli ühisstardist sõidu otsustavas tiirus Perrot'st kindlam Uuendatud

07.03

Eesti laskesuusanoored sõitsid MM-il medalile Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo