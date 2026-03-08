Üleplatsimees Drell kordas Hispaania kõrgliiga rekordit

Eesti korvpallikoondislane Henri Drell tegi laupäeval Hispaania kõrgliigas oma parima esituse, kerkides Badalona Joventuti eest üleplatsimeheks ja ühtlasi ka liiga ajalooraamatusse.

Hispaania kõrgliiga punane latern Granada üllatas Badalonat, kes jäi koduväljakul esimese veerandi lõpuks 12-punktilisse auku ja teise veerandi alguses ka 15-punktilisse kaotusseisu. Badalona ärkas siis kodupubliku ees ikkagi üles ja tormas 19:2 spurdiga juhtima, teise veerandi võitis võõrustaja lõpuks lausa 37:11.

Teisel poolajal edu aina kasvas, neljas veerand võideti veel 36:17 ja lõpusireeni kõlades jäi tabloole Badalona kindel 109:73 (16:28, 37:11, 20:17, 36:17) võit.

Drell tegi äärmiselt tõhusa mängu, kogudes 22 minutiga 20 punkti (kahesed 5/7, kolmesed 3/4, vabavisked 1/2), neli vaheltlõiget, kolm lauapalli ja kolm resultatiivset söötu. Eestlase +/- näitaja oli mängu lõpuks suurepärane pluss 46, millega ta kordas Hispaania kõrgliiga rekordit - 2020-21 hooajal jäi Barcelona Victor Claveri mänguajaga samuti 46 punktiga plussi.

Cameron Hunt viskas 15 punkti, äsja klubiga liitunud Jabari Parker lisas omalt poolt 13 silma ja Michael Ružic skooris kümme punkti. Granada parim oli 12 punkti visanud Lluis Costa.

Badalona on sel hooajal kogunud 13 võitu ja kaheksa kaotust, liigatabelis jätkatakse seitsmendal real. Granada on teeninud 21 mänguga vaid ühe võidu.

Pühapäeva õhtul läheb väljakule ka Sander Raieste, kelle koduklubi Murcia külastab Valenciat.