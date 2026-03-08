X!

Levadia ja Kalju teenisid hooaja esimeses mängus võidu

Jalgpalli Premium liiga: JK Narva Trans - Tallinna FCI Levadia
Jalgpalli Premium liiga: JK Narva Trans - Tallinna FCI Levadia Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Pühapäeval peeti koduses jalgpalli Premium liigas esimese mänguvooru viimased kaks mängu, esimese võidu said kirja Tallinna FCI Levadia ning Nõmme Kalju FC.

Mullu teise koha saanud Levadia lõi Sportland Arenal kodupubliku ees FC Kuressaarele kaks väravat: Bubacarr Tambedou avas 17. minutil arve ning võidule pani 82. minutil punkti Maksimilian Skvortsov, kes realiseeris penalti.

Esimene mänguvoor lõppes Tartu Coop staadionil, aga võidukas oli hoopis külla sõitnud Nõmme Kalju FC. Võiduks läks vaja vaid üht tabamust, Nikita Ivanovi 17. minuti penaltist piisas.

Premium liiga hooaeg algas ilma ühegi viigita, esimese mänguvooru viis mängu lõppesid võitja ja kaotajaga. Tiitlikaitsja Tallinna FC Flora lõi FC Nõmme Unitedile kolm, vastuseta väravat ning asus esikohale. Võidu teenisid Levadia, Pärnu JK Vaprus, Harju JK Laagri ja Kalju.

Premium liiga hooaeg jätkub 14. märtsil, päev hiljem näeb ERR-i spordiportaalis ja kanalil ETV2 FC Flora ja Kalju vastasseisu.

Levadia ja Kalju teenisid hooaja esimeses mängus võidu

