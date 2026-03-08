X!

Kutšerov kogus kuuendat korda vähemalt 100 resultatiivsuspunkti

Jäähoki
Nikita Kutšerov.
Nikita Kutšerov. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jäähoki

Jäähokiliigas NHL sai Tampa Bay Lighting Nikita Kutšerovi eestvedamisel võõrsil 5:2 jagu Toronto Maple Leafsist.

Võitjate mänguvankrit vedas Nikita Kutšerov, kelle arvele jäi neli söödupunkti. Tema abil said värava kirja Ryan McDonagh, Jake Guentzel, Oliver Bjorkstrand ja Brandon Hagel. Viimase värava eest hoolitses äsja meeskonnaga liitunud vanameister Corey Perry.

Stabiilsuse musternäiteks kujunenud Kutšerov jõudis vähemalt 100 resultatiivsuspunktini neljandat hooaega järjest ja ühtekokku kuuendat korda. Käimasoleval hooajal on hetkel temast rohkem punkte kirjas ainult Connor McDavidil (106) ja Nathan MacKinnonil (103).

"Ta näeb jääl asju, mida teised ei näe. Mul on olnud õnn teda esireast jälgida juba kümme aastat. NHL-is on maailma tipud, mõned neist olid minuga koos taliolümpial, aga nad mängivad teistmoodi kui Nikita. Ta mängib kiiret mängu, ent tal on võime aeglustada kogu mängu nii, et isegi inimesed, kes hokit tihti ei vaata, saavad tema kõrgest tasemest aru," kiitles Lightningu peatreener Jon Cooper.

Lightning hoiab idakonverentsis 82 punktiga teist kohta. Vahe liidri Carolina Hurricanesiga on küll neli punkti, kuid Lightningul on kaks mängu varuks. Maple Leafs asub idas 65 punktiga eelviimasel ehk 15. positsioonil.

Teised tulemused:

Boston Bruins - Washington Capitals 3:1
New Jersey Devils - New York Rangers 6:3
Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers 3:4 (kv.)
Buffalo Sabres - Nashville Predators 3:2
Winnipeg Jets - Vancouver Canucks 3:2 (la.)
Los Angeles Kings - Montreal Canadiens 3:4
Columbus Blue Jackets - Utah Mammoth 4:5 (la.)
Seattle Kraken - Ottawa Senators 4:7
San Jose Sharks - New York Islanders 1:2 (la.)
Calgary Flames - Carolina Hurricanes 5:4

Toimetaja: Henrik Laever

