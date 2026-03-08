X!

Kurits alustas hooaega tugeva seitsmenda kohaga

Karl Kurits
Karl Kurits Autor/allikas: Timo Müürsepp
Hollandis peetud ühepäevasõidul Salverda Bouw Ster van Zwolle (UCI 1.2; 192 km) pälvis Karl Kurits (Lucky Sport Cycling Team) grupifinišis seitsmenda koha.

Võistluse võitis belglane Mathis Avondts (Parkhotel Valkenburg; 4:10.39), kellele järgnesid hollandlased Lars Rouffaers (EEF-VDK Cyclingteam) ja David Dekker (BEAT CC p/b Saxo), vahendab ejl.ee.

Eestlase sõnul oli sõit kohati kaootiline. "Mul läks veidi aega, et end käima saada ja peale talve võistlustundeni jõuda," rääkis Kurits. "See võistlus on väga kuulus oma küljetuule pärast, mida sel aastal üldse ei olnud. Juba enne lõppu oli teada, et suure tõenäosusega tuleb suur grupifiniš. Siiski olime tiimiga valmis ka selleks, kui äraminekud peaksid tekkima."

"Lõpu poole võtsime plaani, et kaks tiimikaaslast hoiavad sõitu koos ja teised kaks aitavad mind lõpus. Finiš oli samuti kaootiline ja see ei sujunud meil väga hästi," jätkas Kurits. "Sain viimasesse kurvi umbes 15. positsioonil, kuid kahjuks jäin ühe teise võistleja ja aia vahele ning ei saanud ideaalselt finišeerida. Lõpplahendus jäi veidi kripeldama, aga võin siiski rahul olla. Siit saab ainult paremaks minna."

Kuritsa eestlasest tiimikaaslane Frank Aron Ragilo sai 41. koha.

Kreekas kümnendat korda peetud ühepäevasõidul Rhodes GP (UCI 1.2; 179,3 km) sai Norman Vahtra (Chhina Anta – Mentech Cycling Team) 15. koha. "Võin rahule jääda oma võistluskonditsiooniga, aga viimasel 500 m jäin karpi ja ei saanud normaalselt finišit proovida," tõdes Vahtra võistluse järel.

Esikoha teenis kodupubliku rõõmuks Nikiforos Arvanitou (Team United Shipping; 3:53.15). Pjedestaalile sõitsid end veel itaallane Marco Manenti (Bardiani CSF 7 Saber) ja sakslane Silas Koech (Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur). Richard Ründva (Team Novo Nordisk Development; +2.12) sai 106. koha.

Toimetaja: Henrik Laever

Kurits alustas hooaega tugeva seitsmenda kohaga

