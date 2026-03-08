X!

NBA valitsev meister jõudis esimesena 50 võiduni

Shai Gilgeous-Alexander.
Shai Gilgeous-Alexander. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpalliliigas NBA teenis valitsev meister Oklahoma City Thunder viienda järjestikuse võidu ja jõudis ühtlasi esimese meeskonnana sel hooajal 50 põhiturniiri võiduni.

Thunder alistas läinud ööl kodusaalis Steph Curryta mänginud Golden State Warriorsi 104:97 (34:28, 33:26, 19:29, 18:14). Thunder juhtis sisuliselt kogu kohtumise, kuigi kolmandal veerandil suutis Warriors korraks viigistada (77:77).

Nagu tavaks saanud, oli ka seekord Thunderi võidu peaarhitektiks Shai Gilgeous-Alexander, kes viskas üleplatsimehena 27 punkti ning hankis viis lauapalli ja andis viis resultatiivset söötu.

Möödunud hooajal liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks nimetatud Gilgeous-Alexander on visanud vähemalt 20 punkti lausa 125. järjestikuses mängus ning kui saab sellega hakkama ka järgmises mängus Denver Nuggetsi vastu, siis tõuseb ta rekordit jagama Wilt Chamberlainiga.

Warriorsi parimana tõi 22 punkti Gui Santos, kelle arvele kogunes ka 11 lauapalli. Alles teist korda Warriorsi särgi selga tõmmanud lätlane Kristaps Porzingis oli hädas visketäpsusega ning piirdus üheksa punktiga.

Teised tulemused:

Memphis Grizzlies - Los Angeles Clippers 120:123
Milwaukee Bucks - Utah Jazz 113:99
Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers 125:116
Detroit Pistons - Brooklyn Nets 105:107
Minnesota Timberwolves - Orlando Magic 92:119

