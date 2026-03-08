TÄNA OTSE | Kes võidab meeste ühisstardist sõidu?

Täna kell 17.45 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet laskesuusatamise MK-etapilt Kontiolahtis, mis kulmineerub meeste 15 km ühisstardist sõiduga. Võistlust kommenteerivad Ivar Lepik ja Karel Kulbin.

Ühisstardiga sõitu pääseb 30 sportlast, aga eestlasi nende seas tänases võistluses ei ole. Esireast alustavad võistlust MK-sarja kolm parimat meest: üldliider prantslane Eric Perrot, rootslane Sebastian Samuelsson ja norralane Johan-Olav Botn. Nende tagant saavad teisest reast lähte norralane Johannes Dale-Skjevdal ning prantslased Quentin Fillon Maillet ja Emilien Jacquelin.

Ühisstardi väikese kristallgloobuse punktiarvestuses hoiab esikohta Perrot, kes võidutses Nove Mesto MK-etapil. Hooaja esimeses ühisstardis Le Grand Bornandis näitas parimat minekut itaallane Tommaso Giacomel, kuid tema hooaeg on praeguseks lõppenud. Milano Cortina mängudel tuli sel alal olümpiavõitjaks Dale-Skjevdal.