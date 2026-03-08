X!

Lägreid oli ühisstardist sõidu otsustavas tiirus Perrot'st kindlam

Laskesuusatamine
{{1772962380000 | amCalendar}}
Pühapäeval tõmmati Soomes Kontiolahtis joon alla laskesuusatamise MK-etapile meeste ühisstardist sõiduga, milles võidutses veatult lasknud norralane Sturla Holm Lägreid.

Esimese lasketiiru läbis puhaste paberitega 20 meest, teise tiiru järel oli kümnest kümme lasknud üheksa ning Prantsusmaa mehed võtsid sisse kolmikjuhtimise. Kolmandasse tiiru jõudsid kümne sekundi sees kuus meest, aga kolmandat tiiru järjest veatult lasknud prantslased Eric Perrot, Fabien Claude ja norralane Lägreid eraldusid konkurentidest.

Claude ei suutnud seejärel sammu pidada ning Lägreid ja Perrot jõudsid otsustavasse tiiru samal ajal. Norralane tegi neljandat korda järjest viis lasku, prantslane eksis aga ühe korra ja Lägreid pääses rajale kindla eduga.

29-aastane norralane ületas finišijoone ajaga 34.39,7 ning teenis oma hooaja esimese võidu individuaaldistantsil. Perrot kaotas ühe eksimusega võitjale 16,5 sekundiga, esikolmikusse mahtus veel norralane Vetle Sjaastad Christiansen (1; +24,1).

Esikolmikule järgnesid norralane Johan-Olav Botn (2; +28,4), rootslane Martin Ponsiluoma (2; +32,0), sakslane Philipp Nawrath (1; +37,5), lätlane Andrejs Rastorgujevs (1; +41,9), prantslane Emilien Jacquelin (2; +50,2) ja norralane Johannes Dale-Skjevdal (2; +52,1). Kolmanda tiiru järel esikolmikusse kuulunud Fabien Claude saavutas lõpuks 11. koha (2; +59,3).

Laskesuusatamise MK-sari jätkub järgmisel nädalavahetusel Otepääl.

Enne sõitu:

Ühisstardiga sõitu pääseb 30 sportlast, aga eestlasi nende seas tänases võistluses ei ole. Esireast alustavad võistlust MK-sarja kolm parimat meest: üldliider prantslane Eric Perrot, rootslane Sebastian Samuelsson ja norralane Johan-Olav Botn. Nende tagant saavad teisest reast lähte norralane Johannes Dale-Skjevdal ning prantslased Quentin Fillon Maillet ja Emilien Jacquelin.

Ühisstardi väikese kristallgloobuse punktiarvestuses hoiab esikohta Perrot, kes võidutses Nove Mesto MK-etapil. Hooaja esimeses ühisstardis Le Grand Bornandis näitas parimat minekut itaallane Tommaso Giacomel, kuid tema hooaeg on praeguseks lõppenud. Milano Cortina mängudel tuli sel alal olümpiavõitjaks Dale-Skjevdal.

Toimetaja: ERR Sport

Lägreid oli ühisstardist sõidu otsustavas tiirus Perrot'st kindlam

