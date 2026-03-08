X!

Juba kuues teivashüppaja alistas tänavu kuue meetri piiri

Kergejõustik
Sondre Guttormsen.
Sondre Guttormsen. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Kergejõustik

Prantsusmaal Rouen'is toimunud kergejõustikuvõistlusel alistas norralane Sondre Guttormsen üle mitme aasta kuue meetri piiri, kuid võiduks sellest ikkagi ei piisanud.

Viimati 2023. aastal maagilisest piirist jagu saanud Guttormseni tänavuse hooaja tippmark oli 5.90 ja isiklik rekord 6.00. Rouen'is alistas ta kõigepealt kõrgused 5.55, 5.70, 5.80, 5.90 ja ka 6.00. Järgmisena seati talle latile kõrguseks 6.06, millest norralane sai jagu kolmandal katsel.

Kuigi 26-aastane Guttormsen püstitas 6.06-ga Norra rahvusrekordi, millest enamat on ajaloos suutnud vaid viis meest, siis võitu talle siiski ei tulnud, sest Emmanouil Karalis sai samuti jagu 6.06-st, aga eelnevate kõrguste võrdluses oli kreeklane parem. Kusjuures Karalis üritas alistada ka 6.20, ent ebaõnnestus kõigil kolmel hüppel.

Tänavusel sisehooajal on suutnud kuue meetri piiri alistada lausa kuus meest. Maailma hooaja edetabelit juhib Karalis 6.17-ga, Guttormsenil ja ala kuningal Armand Duplantisel on kirjas 6.06 ning neile järgnevad valgevenelane Matvei Volkov, ameeriklane Zachery Bradford (mõlemad 6.01) ja austraallane Kurtis Marschall (6.00).

Toimetaja: Henrik Laever

