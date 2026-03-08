X!

Värske olümpiavõitja Liu ei hakka MM-tiitlit kaitsma

Iluuisutamise naisüksiksõidu valitsev maailmameister ja olümpiavõitja Alysa Liu otsustas märtsi lõpus toimuvad maailmameistrivõistlused vahele jätta.

Mullu Bostonis kodupubliku ees esimest korda maailmameistriks tulnud ja äsja Milanos olümpiakulla võitnud Liu rääkis veel paar päeva tagasi kodumaa meediale, et on MM-il osalemises kahe vahel, aga laupäeva hilisõhtul sai tema eemalejäämine ametliku kinnituse.

Liu asemel oleks esimesena MM-ile pääsenud Bradie Tennell, kes keeldus võimalusest, mistõttu sai tiitlikaitsja koha endale hoopis 19-aastane Sarah Everhardt. USA naistest astuvad võistlustulle veel Amber Glenn ja Isabeau Levito.

Juba varem oli teada, et MM-ile ei lähe naisüksiksõidu 2022. aasta hõbemedalist ja 2023. aasta pronksmedalist belglanna Loena Hendrickx. Suurtest nimedest jäävad eemale ka paarissõidu valitsevad olümpiavõitjad jaapanlased Riku Miura ja Ryuichi Kihara ning võistkondliku olümpiapronksi võitnud itaallased Sara Conti ja Niccolo Macci.

Iluuisutamise maailmameistrivõistlused toimuvad 24.-29. märtsil Prahas.

Toimetaja: Henrik Laever

