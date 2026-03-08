X!

TÄNA OTSE | Eesti kurlingupaari ootab ees tähtis mõõduvõtt Jaapani paariga

Parasport
Parasport

Täna kell 15.30 alustab ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina taliparalümpiamängudelt, kus Eesti ratastoolikurlingu segapaar peab oma kuuenda alagrupimatši. Kommenteerivad Aet Süvari ja Karoliine Kaare.

NB! ETV-s algab otseülekanne kurlingust pärast laskesuusatamist, orienteeruvalt kell 15.50.

Kätlin Riidebach ja Ain Villau pidid laupäeval vastu võtma kolmanda järjestikuse kaotuse, jäädes täiseduga jätkavale Hiinale alla 2:12. "Eile (reedel - toim) mängisime Läti vastu kehvasti, täna tegelikult mitte," ütles Eesti treener Aleksander Andre laupäevase kaotuse järel.

"Vahel võidad, aga emotsioon on kehv, teinekord kaotad ja emotsioon ei olegi väga hull. Sest sa tead, et mängisid hästi, aga vastased mängisid lihtsalt perfektselt. Ma arvan, et hiinlased viskasid umbes 120-protsendilise täpsusega," lisas Andre.

Riidebach ja Villau kohtuvad täna Jaapani paari Aki Ogawa - Yoji Nakajimaga, kes on samuti võitnud kaks ja kaotanud kolm kohtumist. Laupäeval pidid jaapanlased tunnistama Suurbritannia paari 11:2 paremust.

Enne pühapäevaseid mänge jääb alagrupiturniiri lõpuni veel kaks vooru. Eesti jagab hetkel tabelis neljandat kohta koos Jaapani, USA ja Lätiga.

Toimetaja: ERR Sport



