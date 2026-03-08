X!

TÄNA OTSE | Kas Eesti teatenaiskond jõuab lõpuks esikümnesse?

Laskesuusatamise MK-etapil Soomes Kontiolahtis on täna kavas naiste 4x6 km teatesõit. Otseülekanne algab ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 14.20. Võistlust kommenteerivad Ivar Lepik ja Karel Kulbin.

Tänases teatesõidus stardib 20 naiskonda ning numbri all 16 võistleb Eesti nelik koosseisus Susan Külm, Regina Ermits, Tuuli Tomingas ja ankrunaine Johanna Talihärm.

Eesti naiskond ei ole sel hooajal veel kordagi esikümnesse jõudnud. Östersundis ja Hochfilzenis saadi 17. koht, Oberhofis lõpetati 16. ja Ruhpoldingis 15. positsioonil. Hooaja parim tulemus tehti taliolümpial, kus teeniti 14. koht.

Suurima soosikuna astub võistlustulle Prantsusmaa, kes võidutses nii Östersundis, Oberhofis kui ka taliolümpial. Täna minnakse neljandat triumfi jahtima koosseisus Camille Bened, Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon ja Julia Simon.

