Rootsi naised võitsid Kontiolahti teatesõidu, Eesti 14.

Teise vahetuse lõpuks eraldus suuremast seltskonnast kolmeliikmeline juhtgrupp, kuhu kuulusid Rootsi, Prantsusmaa ja Norra. Otsustavaks sai kolmas vahetus, kus Hanna Öberg lasi veatult ja näitas ka suusarajal head minekut.

Prantslanna Oceane Michelon pidi lamadestiirus võtma kaks varupadrunit ja lubas vahetuse üleandmise hetkeks vahel liidriga kasvada poolele minutile. Norra kukkus samal ajal esikolmikust välja, sest Karoline Knotten käis püstitiiru järel trahviringil.

Rootsi edestas lõpuks teise koha saavutanud Prantsusmaad (0+3) 40,6 sekundiga. Maren Kirkeeide sai Tšehhi konkurendist mööda ja tõi Norra finišisse kolmandana (1+10; +1.06,8). Vähem kui kahe minutiga kaotasid võitjale veel Tšehhi (0+8; +1.30,6), Poola (0+9; +1.54,0) ja Šveits (0+8; +1.59,0).

Eesti nelik Susan Külm, Regina Ermits, Tuuli Tomingas ja Johanna Talihärm kasutas kokku üheksat varupadrunit ning püsis kogu distantsi vältel teise kümne keskel. Finišis läks Eestile kirja 14. koht (+4.28,2).

Enne võistlust:

Tänases teatesõidus stardib 20 naiskonda ning numbri all 16 võistleb Eesti nelik koosseisus Susan Külm, Regina Ermits, Tuuli Tomingas ja ankrunaine Johanna Talihärm.

Eesti naiskond ei ole sel hooajal veel kordagi esikümnesse jõudnud. Östersundis ja Hochfilzenis saadi 17. koht, Oberhofis lõpetati 16. ja Ruhpoldingis 15. positsioonil. Hooaja parim tulemus tehti taliolümpial, kus teeniti 14. koht.

Suurima soosikuna astub võistlustulle Prantsusmaa, kes võidutses nii Östersundis, Oberhofis kui ka taliolümpial. Täna minnakse neljandat triumfi jahtima koosseisus Camille Bened, Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon ja Julia Simon.