Tallinna FC Qarabag teenis poolfinaalis viis punast kaarti

Eesti saalijalgpallimeistrivõistluste meistriliigas on poolfinaalide seisud viigis 1:1. Tuliseks läks teine kohtumine Tartu Ravens Futsali ja Tallinna FC Qarabagi vahel, kus pealinlased teenisid viis punast kaarti.

Tartu Ravens Futsali ja Tallinna FC Qarabagi teine mäng lõppes Kiilis tartlaste 5:4 (1:0) võiduga, kusjuures veel kaks minutit enne lõppu juhtis Qarabag 4:3. Kuna esimese kohtumise võitis 3:2 FC Qarabag, siis on seis viigis 1:1. Kolmas, otsustav kohtumine on kavas Tartus.

Seeria teine mäng oli kaartide rohke. Koguni viis kaotajat teenisid punase kaardi, neist kaks said selle ilma eelnevate hoiatuskaartideta. Pärast lõpuvilet toimunud kähmluses punase kaardi saanud kaotajate väravavaht Eduard Orehov lõi talle kaarti näidanud kohtuniku käest kaardi maha. Lähiajal peab jalgpalliliit otsustama, millised karistused meeskonda ees ootavad.

Ka teises paaris on seis 1:1 ja ka selles paaris on võit saadud võõral väljakul. Sillamäe/Jõhvi Silla FC Phoenix võitis Saku Sportingut võõrsil 8:7, kuid kaotas kodus 2:5. Selles paaris peetakse otsustav mäng Sakus.

Otse poolfinaali pääsesid tiitlikaitsja Tallinna FC Bunker Partner ja Narva United FC.

Laupäeval peeti ka esimene meistriliiga üleminekumäng, kus meistriliiga meeskond Rummu Dünamo alistas esiliiga klubi Rakvere FC Freedomi 5:3 (0:1).