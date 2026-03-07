X!

Kuuba kohtub Portugali turniiri poolfinaalis esinumbriga

Sulgpall
Kristin Kuuba
Kristin Kuuba Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Sulgpall

Eesti sulgpallur Kristin Kuuba tagas Portugalis Caldas da Rainhas toimuval turniiril koha poolfinaalis, kus mängib turniiril esimese asetuse saanud brasiillannaga.

Kaheksanda asetatud Kuuba (BWF 127.) alustas turniiri kahe pingelise võiduga, kui alistas avaringis rumeenlanna Vlada Ginga (BWF 486.) 11:21, 21:15, 21:19 ning teises ringis šveitslanna Azkya Aliefa Ruhanda 21:16, 16:21, 21:18.

Veerandfinaalis läks Eesti esinumber vastamisi Gianna Stiglichiga (BWF 169.) ning suutis itaallanna alistada 21:16, 21:18. Kuuba kohtub pühapäeva hommikul poolfinaalis turniiri esinumbri, brasiillanna Juliana Viana Vieiraga (BWF 68.), kes pole seni ühtegi geimi kaotanud.

Kuuba jaoks on tegemist viimase turniiriga enne aprillis Hispaanias toimuvaid Euroopa meistrivõistlusi.

Naisüksikmängu kvalifikatsioonis osales eestlannadest Catlyn Kruus ning segapaari põhitabelis Ramona Üprus ja Mikk Õunmaa. Kruus võitis kvalifikatsiooniturniiril esimese mängu, aga pidi siis vastase paremust tunnistama. Üprus ja Õunmaa said neljanda asetuse ja avaringis vabapääsme, aga said teises ringis kolmegeimilise kaotuse.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

00:05

Tallinna FC Qarabag teenis poolfinaalis viis punast kaarti

07.03

Kuuba kohtub Portugali turniiri poolfinaalis esinumbriga

07.03

Koitmaa: kui poleks selle tiimiga võitnud, oleks pidanud peeglisse vaatama

07.03

Galeriid | Hoki poolfinaalide avamängud võitsid kodumeeskonnad

07.03

Pärnu VK teenis kümne aasta pikkuse pausi järel taas Balti meistritiitli Uuendatud

07.03

ETV spordisaade, 7. märts

07.03

Tartu Ülikool kaotas Valmieras suurelt, Keila KK võitis teisel lisaajal Uuendatud

07.03

Hermet püstitas Prantsusmaal punktirekordi, aga oleks võinud veelgi visata

07.03

Eesti naiste jalgpallikoondis avas viigiga MM-valiksarjas punktiarve

07.03

Aigro ei pääsenud Lahtis teise vooru, võit Tschofenigile

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

02.03

"Spordipühapäev" vaatas ära Erika Salumäest rääkiva mängufilmi

28.02

Mülla edukast sisehooajast: rekordit võib veel natukene nihutada

25.02

Henry Sildaru: loodetavasti on mul ikka mitu olümpiat veel ees

02.02

Janar Mägi: kõik käsipalliriigid sammuvad Taani tänase mudeli poole

02.02

Kelle medalijahile taliolümpial tasub kindlasti kaasa elada?

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

07.03

Regina Ermits tuli Kontiolahtis 13. kohale, võit Simonile Uuendatud

07.03

Shimada tuli jälle maailmameistriks, Goidina ja Kaljuvere parandasid kohta Uuendatud

07.03

Meeste hooaja viimase teatesõidu võitis Norra, Eesti kümnes Uuendatud

06.03

Rootsi suusakoondises käärib

07.03

Eesti kurlingupaar paralümpial võimsa Hiina vastu ei saanud Uuendatud

07.03

IPC president vene sportlastest: pole vahet, mida nad on lahinguväljal teinud

07.03

Eesti laskesuusanoored sõitsid MM-il medalile Uuendatud

07.03

Flora alustas hooaega kindla võiduga Uuendatud

07.03

Kaljuvere treener: Tammsaarel tuli armastus, meil tuleb medal!

06.03

Eesti jäähokinaiskond sai MM-il jagu kõikidest vastastest

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo