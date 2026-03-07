Eesti naiste jalgpallikoondis avas viigiga MM-valiksarjas punktiarve

Esimene veerandtund kulges Leedu survestamisel ning 11. minutil pidi Eesti väravavaht Katarina Elisabeth Käpa tegema tõrje, kui keskväljal tehtud pallikaotuse järel mängiti Leedu ründaja löögile. Käpast jäi nahkkera lahtiseks ning olukord tekitas jätkupallist ärevust, enne kui Eesti kaitsjad suutsid palli klaarida, vahendab jalgpall.ee.

Poolaja üks ohtlikumaid momente sündis Vlada Kubassovalt 31. minutil, kui ta pääses nurgalöögi järel paari meetri pealt löögile. Leedu väravavaht valis aga õige positsiooni ja tõrjus. Jätkuolukorras proovis õnne ka Mari Liis Lillemäe, kuid pall lendas väravast mööda.

Leedu jätkas võimaluste otsimist ning suurem osa võõrustajate rünnakutest sündis Eesti pallikaotuste järel, mis andsid neile rünnakuruumi. Mitmel juhul prooviti ka kaugelt, kuid poolajapausile mindi väravateta viigiseisul.

Teise poolaja algus oli Eesti jaoks paljulubav: eestlannad suutsid rünnakul teravust näidata ning teenisid selle tulemusel ka mitu nurgalööki. Kui esimese poolaja ohtlikem olukord sündis just standardolukorrast, siis sel korral sellist võimalust enam ei tekkinud. 50. minutil pääses Leedu ohtlikule kiirrünnakule, kus ründaja oli Eesti kaitseliinist kiirem ja jõudis silmitsi Käpaga, kuid Eesti väravavaht tuli olukorrast võitjana välja ja tegi tõrje. Juba minut hiljem tekkis Leedul uus võimalus: kui Käpa oli väravast väljas, suunas vastaste ründaja madala löögi värava poole, ent pall veeres napilt postist mööda.

Kuigi Eestil oli oma rünnakuhetki ning jõuti ka pealelöökideni, kuulus kohtumise lõppfaas pigem võõrustajale. Normaalaja viimasel minutil tuli karistusala joone tagant tugev löök lati alla, kuid Käpa oli taas valvel ning suunas palli üle värava. Lisaminutid olid veel eestlannade karistusalas toimekad, kus Leedu üritas iga hinna eest võiduväravat taga ajada, kuid Eesti suutis kaitses kindel püsida ning enda seljataguse puhtana hoida.

Eestile oli tegu esimese punktiga valiksarjas, kuna mõned päevad tagasi toimunud avakohtumises Bosnia ja Hertsegoviinaga tuli tunnistada vastase 3:1 paremust. Valiksari jätkub 14. aprillil kodumurul, kui võõrustatakse Liechtensteini. Neli päeva hiljem kohtutakse A. Le Coq Arenal ka Leeduga.