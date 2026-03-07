Vaprus pööras kodupubliku ees kaheväravalise kaotusseisu võiduks

Pärnu JK Vaprus teenis koduse Premium liiga esimeses mänguvoorus vinge võidu, kui tuli viimase pooltunniga Paide Linnameeskonna vastu kaheväravalisest kaotusest võidukalt välja.

Esimese 45 minutiga väravaid ei sündinud, tiimid jätsid need teiseks poolajaks. Paide gambialasest ründaja Modou Pa Sohna avas 55. minutil skooris ning neli minutit sai jala valgeks ka Ramon Smirnov, kusjuures mõlemad väravad tulid Henri Anieri eeltööst.

Kiirelt kaheväravalisse auku jäänud Vaprus võitles edasi ning Sten Viidas tõi kolm minutit hiljem võõrustaja värava kaugusele. Pärnu klubi jätkas agressiivselt ja 78. minutil viigistas Henri Välja penaltipunktilt seisu, 83. minutil hiljem läks Vaprus Viidase teisest tabamusest ka juhtima.

Paidel ei õnnestunud enam viigiväravat lüüa, lisaks mängiti 85. minutist arvulises vähemuses, sest Henrik Ojamaa saadeti teise kollase kaardiga platsilt. Viimase pooltunniga kolm väravat löönud Vaprus vormistas seega avavoorus Paide üle vägeva 3:2 võidu.

Hooaja esimese mängupäeva viimases mängus teenis võidu Harju JK Laagri, kes läks Narva jalgpallihallis Reinhard Reimaa kolmanda minuti ja Andres Järve 30. minuti väravatest Narva Transi vastu juhtima ning suutis edu hoida üleminutiteni, mil Harvey Oliver Rowe Transi arve avas. Hooaja avamängus alistas valitsev meister Tallinna FC Flora koduväljakul FC Nõmme Unitedi 3:0.

Pühapäeval peetakse veel kaks mängu: Tallinna FCI Levadia võõrustab FC Kuressaaret ja Tartu JK Tammeka Nõmme Kalju FC-d.