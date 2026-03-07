X!

Eesti laskesuusanoored sõitsid MM-il medalile

Laskesuusatamine
Frederik Välbe
Frederik Välbe Autor/allikas: Brit Maria Tael
Laskesuusatamine

Eesti laskesuusatamise noormehed võitsid Saksamaal Arberis toimuvatel noorte ja juunioride maailmameistrivõistlustel 3 x 7,5 km teatesõidus pronksi.

Daniel Varikov (0+1) tuli esimesest vahetusest kümnendana, pea minut pärast liidrit. Kristen Baumann kasutas nelja varupadrunit, aga kergitas Eesti siiski viiendaks. Viimases vahetuses läks Frederik Välbel vaja taas vaid üht varupadrunit ja ta tõstis Eesti esikolmikusse.

Kindla võidu sai Itaalia (0+8; 1:02.00,2). Eestit suutis lõpuks 6,7 sekundiga edestada ka Austria trio, kes käis võistluse jooksul ka kahel trahviringil. Eesti kaotas võitjale 29,7 sekundiga ja edestas neljandaks tulnud Prantsusmaad 19,5 sekundiga.

Laskesuusatamise noorte ja juunioride maailmameistrivõistlused kestavad pühapäeva, 8. märtsini.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

laskesuusauudised

15:20

Regina Ermits tuli Kontiolahtis 13. kohale, võit Simonile Uuendatud

14:13

Eesti laskesuusanoored sõitsid MM-il medalile

10:21

TÄNA OTSE | Kuidas läheb hooaja viimane meeste teatesõit?

06.03

Perrot näitas tavadistantsil võimu, Zahkna 28. Uuendatud

06.03

Jakob Kulbin: esimene medal oli suurem üllatus kui teine

06.03

Jakob Kulbin võitis juunioride MM-il hõbeda Uuendatud

05.03

Õed Öbergid tõid Rootsile kaksikvõidu, Ermits sai 17. koha

04.03

Noored laskesuusatajad Kaldvee ja Baumann sõitsid MM-il esikümnesse

03.03

Jakob Kulbin jõudis juunioride MM-il sprindis esikümnesse

02.03

Eesti juuniorid ja noored said MM-i segateates 12. koha

28.02

Kulbin võitis juunioride MM-il pronksi, Varikov noorte seas kuues

26.02

Kümme individuaalset pjedestaalikohta hõivanud laskesuusataja astub kõrvale

26.02

Prantsuse laskesuusataja loobus IBU karikasarja nimel olümpiale sõidust

24.02

Olümpial kõrvale astunud Giacomel viibib südameravil

23.02

Otepää teeb laskesuusatamise MK-etapiks viimaseid ettevalmistusi

sport.err.ee uudised

15:33

Ameerika paar krooniti Tondirabas juunioride maailmameistriteks Uuendatud

15:28

VIDEO | Flora alustas hooaega kolme väravaga

15:20

Regina Ermits tuli Kontiolahtis 13. kohale, võit Simonile Uuendatud

15:09

VAATA OTSE | Kas Riidebach ja Villau saavad täiseduga Hiina vastu? Uuendatud

15:08

VAATA OTSE | Kuidas läheb Kaljuverel ja Goidinal vabakava? Uuendatud

15:01

Eesti suusatajad sprindis 30 hulka ei jõudnud Uuendatud

14:38

Flora alustas hooaega kindla võiduga Uuendatud

14:13

Eesti laskesuusanoored sõitsid MM-il medalile

13:40

Itaalia mäesuusataja Pirovano sai teist päeva järjest 0,01-sekundilise võidu

13:10

Lillemets loobus sisekergejõustiku MM-ist

12:34

Pea 300 päeva eemal viibinud Jayson Tatum naasis platsile

11:33

IPC president vene sportlastest: pole vahet, mida nad on lahinguväljal teinud

10:21

TÄNA OTSE | Kuidas läheb hooaja viimane meeste teatesõit?

08:52

Mercedesed hõivasid esirea, Verstappen sõitis vastu seina

06.03

Eesti jäähokinaiskond sai MM-il jagu kõikidest vastastest

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo