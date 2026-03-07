Eesti laskesuusanoored sõitsid MM-il medalile
Eesti laskesuusatamise noormehed võitsid Saksamaal Arberis toimuvatel noorte ja juunioride maailmameistrivõistlustel 3 x 7,5 km teatesõidus pronksi.
Daniel Varikov (0+1) tuli esimesest vahetusest kümnendana, pea minut pärast liidrit. Kristen Baumann kasutas nelja varupadrunit, aga kergitas Eesti siiski viiendaks. Viimases vahetuses läks Frederik Välbel vaja taas vaid üht varupadrunit ja ta tõstis Eesti esikolmikusse.
Kindla võidu sai Itaalia (0+8; 1:02.00,2). Eestit suutis lõpuks 6,7 sekundiga edestada ka Austria trio, kes käis võistluse jooksul ka kahel trahviringil. Eesti kaotas võitjale 29,7 sekundiga ja edestas neljandaks tulnud Prantsusmaad 19,5 sekundiga.
Laskesuusatamise noorte ja juunioride maailmameistrivõistlused kestavad pühapäeva, 8. märtsini.
Toimetaja: Siim Boikov