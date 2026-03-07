X!

Pea 300 päeva eemal viibinud Jayson Tatum naasis platsile

Korvpall
Jayson Tatum
Jayson Tatum Autor/allikas: SCANPIX / AP
Korvpall

Korvpalliliigas NBA naasis Jayson Tatum pika pausi järel väljakule ja aitas Boston Celticsi kodus 120:100 (21:22, 37:31, 32:27, 30:20) võidule Dallas Mavericksi üle.

28-aastane Tatum rebestas eelmise hooaja sõelmängudes Achilleuse kõõluse ja polnud sel hooajal seni platsile saanud. Tema eelmisest kohtumisest maailma tugevaimas korvpalliliigas oli möödas 298 päeva.

Mängus Dallasega kuulus Tatum aga algkoosseisu, viskas 15 punkti, võttis 12 lauapalli ja jagas seitse resultatiivset söötu. Meeskonna resultatiivseim oli 24 punkti ja seitsme tulemusliku sööduga Jaylen Brown. Klay Thompson viskas Dallase kasuks 19 silma.

San Antonio Spurs jäi kodus Los Angeles Clippersiga 25 punktiga taha, aga võitis siiski 116:112 (25:32, 21:34, 35:26, 35:20). Victor Wembanyama tõi võitjatele 27 punkti ja kümme lauapalli.

Luka Doncic viskas 44 punkti ja aitas Los Angeles Lakersi kodus 128:117 (35:27, 29:24, 35:29, 29:37) võidule Indiana Pacersi üle. Külaliste jaoks oli ühtlasi tegemist kaheksanda kaotusega järjest.

Tulemused: Boston - Dallas 120:100, Charlotte - Miami 120:128, Houston - Portland 106:99, Denver - New York 103:142, Phoenix - New Orleans 118:116, San Antonio - LA Clippers 116:112, LA Lakers - Indiana 128:117.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

korvpalliuudised

12:34

Pea 300 päeva eemal viibinud Jayson Tatum naasis platsile

06.03

Endenil endiselt täpne käsi: oma poisse viies miinuses ikka võidan

06.03

LeBron James ületas Kareem Abdul-Jabbari rekordi

05.03

Kalev/Cramo kaotas tõsise vigastuse tõttu ka Gregor Kuuba

05.03

Heas hoos Hornets pani pikali ka Celticsi

05.03

Vaaksil oli suure lombi taga kehv viskepäev

04.03

Tartu korvpallimeeskond noppis järjekordse võidu

04.03

Selgusid naiste korvpallikoondise kandidaadid EM-valikmängudeks

04.03

Spurs elas end 76ersi peal välja

04.03

Veesaar aitas North Carolinal võiduseeriat pikendada

03.03

Keila KK alistanud Kalev/Cramo tõusis Eesti-Läti liigas kolmandaks

03.03

Adamson säras poolelijäänud Euroliiga noorteturniiril

03.03

Poomi ja Northern Arizona eelviimane mäng ei läinud hästi

03.03

Gert Kullamäe oma märkusest: see ei ole kriitika korvpalliliidule ega meeskonnale

03.03

Antetokounmpo naasis, aga Milwaukee kaotas kindlalt

videod

sport.err.ee uudised

15:33

Ameerika paar krooniti Tondirabas juunioride maailmameistriteks Uuendatud

15:28

VIDEO | Flora alustas hooaega kolme väravaga

15:20

Regina Ermits tuli Kontiolahtis 13. kohale, võit Simonile Uuendatud

15:09

VAATA OTSE | Kas Riidebach ja Villau saavad täiseduga Hiina vastu? Uuendatud

15:08

VAATA OTSE | Kuidas läheb Kaljuverel ja Goidinal vabakava? Uuendatud

15:01

Eesti suusatajad sprindis 30 hulka ei jõudnud Uuendatud

14:38

Flora alustas hooaega kindla võiduga Uuendatud

14:13

Eesti laskesuusanoored sõitsid MM-il medalile

13:40

Itaalia mäesuusataja Pirovano sai teist päeva järjest 0,01-sekundilise võidu

13:10

Lillemets loobus sisekergejõustiku MM-ist

12:34

Pea 300 päeva eemal viibinud Jayson Tatum naasis platsile

11:33

IPC president vene sportlastest: pole vahet, mida nad on lahinguväljal teinud

10:21

TÄNA OTSE | Kuidas läheb hooaja viimane meeste teatesõit?

08:52

Mercedesed hõivasid esirea, Verstappen sõitis vastu seina

06.03

Eesti jäähokinaiskond sai MM-il jagu kõikidest vastastest

loetumad

06.03

Perrot näitas tavadistantsil võimu, Zahkna 28. Uuendatud

06.03

Rootsi suusakoondises käärib

15:20

Regina Ermits tuli Kontiolahtis 13. kohale, võit Simonile Uuendatud

06.03

Jakob Kulbin võitis juunioride MM-il hõbeda Uuendatud

06.03

Eesti jäätantsupaaril jäi edasipääsust napilt puudu Uuendatud

14:38

Flora alustas hooaega kindla võiduga Uuendatud

06.03

Meeste üksiksõit kujunes jaapanlaste peoks Uuendatud

06.03

Eesti kurlingupaar pidi tunnistama lõunanaabrite paremust Uuendatud

11:33

IPC president vene sportlastest: pole vahet, mida nad on lahinguväljal teinud

06.03

Eesti jäähokinaiskond sai MM-il jagu kõikidest vastastest

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo