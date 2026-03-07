Pea 300 päeva eemal viibinud Jayson Tatum naasis platsile

28-aastane Tatum rebestas eelmise hooaja sõelmängudes Achilleuse kõõluse ja polnud sel hooajal seni platsile saanud. Tema eelmisest kohtumisest maailma tugevaimas korvpalliliigas oli möödas 298 päeva.

Mängus Dallasega kuulus Tatum aga algkoosseisu, viskas 15 punkti, võttis 12 lauapalli ja jagas seitse resultatiivset söötu. Meeskonna resultatiivseim oli 24 punkti ja seitsme tulemusliku sööduga Jaylen Brown. Klay Thompson viskas Dallase kasuks 19 silma.

San Antonio Spurs jäi kodus Los Angeles Clippersiga 25 punktiga taha, aga võitis siiski 116:112 (25:32, 21:34, 35:26, 35:20). Victor Wembanyama tõi võitjatele 27 punkti ja kümme lauapalli.

Luka Doncic viskas 44 punkti ja aitas Los Angeles Lakersi kodus 128:117 (35:27, 29:24, 35:29, 29:37) võidule Indiana Pacersi üle. Külaliste jaoks oli ühtlasi tegemist kaheksanda kaotusega järjest.

Tulemused: Boston - Dallas 120:100, Charlotte - Miami 120:128, Houston - Portland 106:99, Denver - New York 103:142, Phoenix - New Orleans 118:116, San Antonio - LA Clippers 116:112, LA Lakers - Indiana 128:117.