TÄNA OTSE | Kuidas läheb hooaja viimane meeste teatesõit?

Täna kell 16.30 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet laskesuusatamise maailmakarikaetapilt Kontiolahtis, kus on kavas maeeste 4 x 7,5 km teatesõit. Kommenteerivad Ivar Lepik ja Karel Kulbin.

Hooaja viimases meeste teatesõidus läheb rajale 22 võistkonda, teiste seas number kaheksa all ka Eesti koosseisus Rene Zahkna, Kristo Siimer, Mark-Markos Kehva ja Mehis Udam.

Tänavust hooaega alustas Eesti meeskond 11. kohaga Östersundis, järgnesid kaheksandad kohad Hochfilzenis ja Oberhofis ning hooaja tipuna viies koht Ruhpoldingis. Milano Cortina olümpiamängudel tuli piirduda 13. kohaga.

Meeste teatesõidus on sel hooajal jaganud maid suurvõimud Norra ja Prantsusmaa. Norra võitis Prantsusmaa ees kolm esimest MK-etappi, aga Ruhpoldingis jäid peale prantslased, kes võitsid ka Milano Cortina olümpiakulla.

Ülejäänud koondistele on jäänud parimaks saagiks kolmas koht ja sealgi domineerib Rootsi, kes tegi seda kolmel esimesel MK-etapil ja olümpial. Vaid Ruhpoldingis suutis Saksamaa esindus kodupubliku toel pjedestaalile pressida.

Toimetaja: ERR Sport

