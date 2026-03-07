X!

VAATA OTSE | Kas Riidebach ja Villau saavad täiseduga Hiina vastu?

Kurling
{{1772870820000 | amCalendar}}
Kurling

Täna kell 15.30 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina taliparalümpiamängude ratastoolikurlingu segapaaride turniirilt, kus Eesti kohtub Hiinaga. Kommenteerivad Fred Randver ja Karoliine Kaare.

Eesti kurlingupaar Kätlin Riidebach - Ain Villau on saanud senise turniiri jooksul kaks võitu ja kaks kaotust: kõigepealt alistati Suurbritannia 10:7 ja Itaalia 6:4 ning seejärel jäädi alla USA-le 4:8 ja Lätile 6:9.

Hiina paar Wang Meng - Yang Jinqiao on liikunud seni aga võidult võidule: kõigepealt alistati Jaapan 10:3, seejärel Läti 10:2, Itaalia seni kõige napimalt 8:7 ja viimati Lõuna-Korea 10:6. Mõistagi on koondis ka tabelis ainuliider.

Pärast laupäevast esitust ootab Eestil põhiturniiril veel kaks kohtumist: pühapäeval minnakse vastamisi Jaapani ja esmaspäeval Lõuna-Koreaga.

Milano Cortina olümpiamängude ratastoolikurlingu segapaaride turniiril osaleb kaheksa võistkonda. Põhiturniiri jooksul mängivad kõik kõigiga korra läbi, misjärel jätkavad neli paremat medalimängudega.

Toimetaja: ERR Sport

15:43

