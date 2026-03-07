VAATA OTSE | Kuidas läheb Kaljuverel ja Goidinal vabakava?

Areenile tuleb ka kaks Eesti esindajat: Maria Eliise Kaljuvere teenis lühikavas 54,45 punktiga 19. ja Elina Goidina 54,44 punktiga 20. koha. Mõlemad võistlevad vabakavas esimese soojendusgrupi lõpus.

"Ma ei tea, enne kava oli kõik hästi ja ma ei olnud närvis. Olin väga valmis, kaskaadi tegin kolm päeva puhtalt. Ma ei tea, mis juhtus," sõnas emotsionaalne Goidina ERR-ile. "Ma muretsesin Rittbergeri pärast, mul on sel aastal palju vigu olnud sel hüppel. Aga kaskaadis ma ei olnud närvis."

Kaljuvere ütles, et tundis end tavapärasest rohkem närvis. "Hommikul tõusin üles, kohe mõtlesin võistluse peale. Kui soojendasin, siis oli tunda närvi. Ma ei oskagi öelda, mis sammude reas juhtus, miks ma seal komistasin ja kukkusin. Eks ikka juhtub," ütles ta.

"Järgmine päev on uus päev. Ma ei mõtle enam selle peale. Mul on uus kava, uus eesmärk," lisas Kaljuvere. "Enesetunne on muidu hea, trennid on hästi läinud. Arvan, et see oli ikkagi närv, mis apsakad sisse tõi. Eks õpin nendest vigadest ja vabakavale lähen uute eesmärkide, ja uute emotsioonidega. Loodetavasti läheb paremini."

Kaksikjuhtimine on aga jaapanlannade käes: oma neljandat juunioride maailmameistritiitlit jahib Mao Shimada (71,90), kellele järgneb Mayuko Oka (69,77). Kolmas on hetkel austraallanna Hana Bath (66,95).