X!

VAATA OTSE | Kuidas läheb Kaljuverel ja Goidinal vabakava?

Iluuisutamine
{{1772869980000 | amCalendar}}
Iluuisutamine

Täna kell 15.30 alustavad ETV+ ja ERR-i spordiportaal otseülekannet iluuisutamise juunioride maailmameistrivõistluste naiste vabakavalt. Kommenteerivad Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.

Areenile tuleb ka kaks Eesti esindajat: Maria Eliise Kaljuvere teenis lühikavas 54,45 punktiga 19. ja Elina Goidina 54,44 punktiga 20. koha. Mõlemad võistlevad vabakavas esimese soojendusgrupi lõpus.

"Ma ei tea, enne kava oli kõik hästi ja ma ei olnud närvis. Olin väga valmis, kaskaadi tegin kolm päeva puhtalt. Ma ei tea, mis juhtus," sõnas emotsionaalne Goidina ERR-ile. "Ma muretsesin Rittbergeri pärast, mul on sel aastal palju vigu olnud sel hüppel. Aga kaskaadis ma ei olnud närvis."

Kaljuvere ütles, et tundis end tavapärasest rohkem närvis. "Hommikul tõusin üles, kohe mõtlesin võistluse peale. Kui soojendasin, siis oli tunda närvi. Ma ei oskagi öelda, mis sammude reas juhtus, miks ma seal komistasin ja kukkusin. Eks ikka juhtub," ütles ta.

"Järgmine päev on uus päev. Ma ei mõtle enam selle peale. Mul on uus kava, uus eesmärk," lisas Kaljuvere. "Enesetunne on muidu hea, trennid on hästi läinud. Arvan, et see oli ikkagi närv, mis apsakad sisse tõi. Eks õpin nendest vigadest ja vabakavale lähen uute eesmärkide, ja uute emotsioonidega. Loodetavasti läheb paremini."

Kaksikjuhtimine on aga jaapanlannade käes: oma neljandat juunioride maailmameistritiitlit jahib Mao Shimada (71,90), kellele järgneb Mayuko Oka (69,77). Kolmas on hetkel austraallanna Hana Bath (66,95).

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

iluuisutamise uudised

15:33

Ameerika paar krooniti Tondirabas juunioride maailmameistriteks Uuendatud

15:08

VAATA OTSE | Kuidas läheb Kaljuverel ja Goidinal vabakava? Uuendatud

06.03

Meeste üksiksõit kujunes jaapanlaste peoks Uuendatud

06.03

Sipunova: oleme nüüd jääl rohkem nagu paar

06.03

Eesti jäätantsupaaril jäi edasipääsust napilt puudu Uuendatud

05.03

Mõlemad Eesti iluuisutajad kukkusid, lühikava järel juhivad jaapanlannad

05.03

Kanada paarissõitjad saavutasid Tondirabas kaksikvõidu

04.03

Churakov ja Nesterov piirdusid Tallinnas lühikavaga

04.03

Hernits korraldusest: kunagi ei ole liiga palju laudu

04.03

Paarissõidu lühikavas olid parimad kanadalased

03.03

Koduseks MM-iks valmistuv Goidina: ema aitab mind kogu aeg

03.03

Kaljuvere koduse MM-i eel: mulle meeldib suure publiku ees esineda

03.03

Eesti jäätantsijad loodavad kodusel MM-il pääsu vabatantsule

03.03

Churakov ja Nesterov naudivad iluuisutamise juures muusikat

02.03

Tondiraba jäähall on juunioride MM-iks valmis: jää paksus on käes

videod

sport.err.ee uudised

15:33

Ameerika paar krooniti Tondirabas juunioride maailmameistriteks Uuendatud

15:28

VIDEO | Flora alustas hooaega kolme väravaga

15:20

Regina Ermits tuli Kontiolahtis 13. kohale, võit Simonile Uuendatud

15:09

VAATA OTSE | Kas Riidebach ja Villau saavad täiseduga Hiina vastu? Uuendatud

15:08

VAATA OTSE | Kuidas läheb Kaljuverel ja Goidinal vabakava? Uuendatud

15:01

Eesti suusatajad sprindis 30 hulka ei jõudnud Uuendatud

14:38

Flora alustas hooaega kindla võiduga Uuendatud

14:13

Eesti laskesuusanoored sõitsid MM-il medalile

13:40

Itaalia mäesuusataja Pirovano sai teist päeva järjest 0,01-sekundilise võidu

13:10

Lillemets loobus sisekergejõustiku MM-ist

12:34

Pea 300 päeva eemal viibinud Jayson Tatum naasis platsile

11:33

IPC president vene sportlastest: pole vahet, mida nad on lahinguväljal teinud

10:21

TÄNA OTSE | Kuidas läheb hooaja viimane meeste teatesõit?

08:52

Mercedesed hõivasid esirea, Verstappen sõitis vastu seina

06.03

Eesti jäähokinaiskond sai MM-il jagu kõikidest vastastest

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo