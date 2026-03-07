TÄNA OTSE | Kuidas läheb Regina Ermitsal ühisstardist sõidus?

Täna kell 14.30 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet laskesuusatamise maailmakarikaetapilt Kontiolahtis, kus on kavas naiste 12,5 km ühisstardist sõit. Kommenteerivad Ivar Lepik ja Karel Kulbin.

Traditsiooniliselt läheb ühisstardist sõidus starti 30 laskesuusatajat ja nende seas on seekord ka üks eestlane - number 17 all stardib Regina Ermits.

Jõulude eel Le Grand Bornandis toimunud etapil moodustasid ühisstardist sõidu esikolmiku norralanna Maren Kirkeeide ning prantslannad Lou Jeanmonnot ja Justine Braisaz-Bouchet. Enne olümpiat Nove Mestos oli parim prantslanna Julia Simon, teine tema koondisekaaslane Oceane Michelon ja kolmas itaallanna Lisa Vittozzi.

Milano Cortina olümpiamängudel vahetasid Simon ja Michelon kohad - Michelon krooniti olümpiavõitjaks ja Simonile jäi hõbe. Üllatuslikult võitis pronksmedali tšehhitar Tereza Vobornikova.

Kahe päeva eest toimunud Kontiolahti MK-etapi tavadistantsil olid edukamad aga hoopis rootslannad: Elvira Öberg võitis ja tema vanem õde Hanna sai teise koha. Kolmas oli käimasoleva hooaja järel karjääri lõpetav slovakitar Paulina Batovska Fialkova.