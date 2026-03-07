X!

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Regina Ermitsal ühisstardist sõidus?

Laskesuusatamine
Laskesuusatamine

Täna kell 14.30 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet laskesuusatamise maailmakarikaetapilt Kontiolahtis, kus on kavas naiste 12,5 km ühisstardist sõit. Kommenteerivad Ivar Lepik ja Karel Kulbin.

Traditsiooniliselt läheb ühisstardist sõidus starti 30 laskesuusatajat ja nende seas on seekord ka üks eestlane - number 17 all stardib Regina Ermits.

Jõulude eel Le Grand Bornandis toimunud etapil moodustasid ühisstardist sõidu esikolmiku norralanna Maren Kirkeeide ning prantslannad Lou Jeanmonnot ja Justine Braisaz-Bouchet. Enne olümpiat Nove Mestos oli parim prantslanna Julia Simon, teine tema koondisekaaslane Oceane Michelon ja kolmas itaallanna Lisa Vittozzi.

Milano Cortina olümpiamängudel vahetasid Simon ja Michelon kohad - Michelon krooniti olümpiavõitjaks ja Simonile jäi hõbe. Üllatuslikult võitis pronksmedali tšehhitar Tereza Vobornikova.

Kahe päeva eest toimunud Kontiolahti MK-etapi tavadistantsil olid edukamad aga hoopis rootslannad: Elvira Öberg võitis ja tema vanem õde Hanna sai teise koha. Kolmas oli käimasoleva hooaja järel karjääri lõpetav slovakitar Paulina Batovska Fialkova.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

laskesuusauudised

10:21

TÄNA OTSE | Kuidas läheb hooaja viimane meeste teatesõit?

09:38

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Regina Ermitsal ühisstardist sõidus?

06.03

Perrot näitas tavadistantsil võimu, Zahkna 28. Uuendatud

06.03

Jakob Kulbin: esimene medal oli suurem üllatus kui teine

06.03

Jakob Kulbin võitis juunioride MM-il hõbeda Uuendatud

05.03

Õed Öbergid tõid Rootsile kaksikvõidu, Ermits sai 17. koha

04.03

Noored laskesuusatajad Kaldvee ja Baumann sõitsid MM-il esikümnesse

03.03

Jakob Kulbin jõudis juunioride MM-il sprindis esikümnesse

02.03

Eesti juuniorid ja noored said MM-i segateates 12. koha

28.02

Kulbin võitis juunioride MM-il pronksi, Varikov noorte seas kuues

26.02

Kümme individuaalset pjedestaalikohta hõivanud laskesuusataja astub kõrvale

26.02

Prantsuse laskesuusataja loobus IBU karikasarja nimel olümpiale sõidust

24.02

Olümpial kõrvale astunud Giacomel viibib südameravil

23.02

Otepää teeb laskesuusatamise MK-etapiks viimaseid ettevalmistusi

21.02

Michelon ja Simon tõid Prantsusmaale ühisstardist sõidus kaksikvõidu

sport.err.ee uudised

11:33

IPC president vene sportlastest: pole vahet, mida nad on lahinguväljal teinud

11:11

Eesti suusatajad sprindis 30 hulka ei jõudnud

10:21

TÄNA OTSE | Kuidas läheb hooaja viimane meeste teatesõit?

10:07

TÄNA OTSE | Kas Riidebach ja Villau saavad täiseduga Hiina vastu?

09:53

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Kaljuverel ja Goidinal vabakava?

09:38

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Regina Ermitsal ühisstardist sõidus?

09:23

TÄNA OTSE | Kellest saab Tondirabas esitantsupaar?

08:52

Mercedesed hõivasid esirea, Verstappen sõitis vastu seina

08:04

TÄNA OTSE | Premium liiga avapaugu annavad tiitlikaitsja ja uustulnuk

06.03

Eesti jäähokinaiskond sai MM-il jagu kõikidest vastastest

06.03

Marten Liiv saavutas MM-il seitsmenda koha

06.03

Virves avab hooaja Keenias: tuleb olla valmis igasugusteks ootamatusteks

06.03

ETV spordisaade, 6. märts

06.03

Meeste üksiksõit kujunes jaapanlaste peoks Uuendatud

06.03

Rootsi suusakoondises käärib

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo