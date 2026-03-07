X!

Regina Ermits tuli Kontiolahtis 13. kohale, võit Simonile

Laskesuusatamine
Regina Ermits
Regina Ermits Autor/allikas: Hendrik Osula / Team Estonia
Laskesuusatamine

Laskesuusatamise maailmakarikaetapil Kontiolahtis teenis Regina Ermits naiste ühisstardist sõidus 13. koha, mis tähistab tema karjääri paremuselt neljandat tulemust.

Ermits tegi laupäeval ainsa eksimuse teises tiirus ja lahkus viimasest tiirust 11. positsioonil, aga sportlased paiknesid sel momendil väga tihedalt ja näiteks teine koht oli vaid paarikümne sekundi kaugusel.

Varem on Ermits saanud MK-sarjas kaks korda kaheksanda koha, korra üheksanda koha ja tema ühisstardist sõitude parimaks kohaks jääb kahe aasta eest maailmameistrivõistlustel teenitud 12. koht.

Kontiolahtis teenis esikoha prantslanna Julia Simon (1; 34.40,0), kellele järgnesid rootslannad Elvira Öberg (2; +5,6) ja Anna Magnusson (1; +8,9).

Kaheksa hulka sõitsid ka Marlen Fichtner (Saksamaa; 1; +14,9), Tereza Vobornikova (Tšehhi; 2; +15,2), Oceane Michelon (Prantsusmaa; 3; +15,8), Marthe Krakstad Johansen (Norra; 1; +21,5) ja Paulina Batovska Fialkova (Slovakkia; 3; +24,5).

Enne võistlust

Traditsiooniliselt läheb ühisstardist sõidus starti 30 laskesuusatajat ja nende seas on seekord ka üks eestlane - number 17 all stardib Regina Ermits.

Jõulude eel Le Grand Bornandis toimunud etapil moodustasid ühisstardist sõidu esikolmiku norralanna Maren Kirkeeide ning prantslannad Lou Jeanmonnot ja Justine Braisaz-Bouchet. Enne olümpiat Nove Mestos oli parim prantslanna Julia Simon, teine tema koondisekaaslane Oceane Michelon ja kolmas itaallanna Lisa Vittozzi.

Milano Cortina olümpiamängudel vahetasid Simon ja Michelon kohad - Michelon krooniti olümpiavõitjaks ja Simonile jäi hõbe. Üllatuslikult võitis pronksmedali tšehhitar Tereza Vobornikova.

Kahe päeva eest toimunud Kontiolahti MK-etapi tavadistantsil olid edukamad aga hoopis rootslannad: Elvira Öberg võitis ja tema vanem õde Hanna sai teise koha. Kolmas oli käimasoleva hooaja järel karjääri lõpetav slovakitar Paulina Batovska Fialkova.

Toimetaja: Siim Boikov

