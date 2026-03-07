X!

TÄNA OTSE | Kellest saab Tondirabas esitantsupaar?

Iluuisutamine
Iluuisutamine

Täna kell 13.10 alustavad ETV+ ja ERR-i spordiportaal otseülekannet iluuisutamise juunioride maailmameistrivõistlustelt Tallinnas, kus on kavas jäätantsu vabatants. Kommenteerivad Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.

Jäätantsu vabatantsule pääsesid rütmitantsu 20 paremat paari. Juhtima asus Ameerika Ühendriikide paar Hana Maria Aboian - Daniil Veselukhin (66,45 punkti).

Väga lähedal on neile aga mitmed teisedki paarid. Teist kohta hoiavad hetkel Ambre Perrier Gianesini - Samuel Blanc Klaperman (Prantsusmaa; 66,31) ja kolmandad on Irõna Pidgaina - Artjom Koval (Ukraina; 65,45).

Eesti esindajad Ksenia Sipunova - Miron Korjagin teenisid rütmitantsuga 45,88 punkti, mis tähendas 22. kohta ja vabatantsule mitte pääsemist.

Toimetaja: Siim Boikov

