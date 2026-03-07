X!

Ameerika paar krooniti Tondirabas juunioride maailmameistriteks

Iluuisutamine
{{1772868180000 | amCalendar}}
Iluuisutamise juunioride MM. Jäätantsu vabatants
Iluuisutamine

Tallinnas jätkuvatel iluuisutamise juunioride maailmameistrivõistlustel krooniti jäätantsu parimateks Hana Maria Aboian - Daniil Veselukhin (USA; 166,71 punkti).

Rütmitantsu järel liidriks asunud paar osutus napilt parimaks ka vabatantsus. Neile järgnesid Prantsusmaa paar Ambre Perrier Gianesini - Samuel Blanc Klaperman (164,88) ja Ukraina paar Irõna Pidgaina - Artjom Koval (164,32).

Eesti jäätantsupaar Ksenia Sipunova - Miron Korjagin teenis rütmitantsus 45,88 punkti ega pääsenud edasi vabatantsule. Kokkuvõttes kuulus neile 22. koht.

Enne vabatantsu

Jäätantsu vabatantsule pääsesid rütmitantsu 20 paremat paari. Juhtima asus Ameerika Ühendriikide paar Hana Maria Aboian - Daniil Veselukhin (66,45 punkti).

Väga lähedal on neile aga mitmed teisedki paarid. Teist kohta hoiavad hetkel Ambre Perrier Gianesini - Samuel Blanc Klaperman (Prantsusmaa; 66,31) ja kolmandad on Irõna Pidgaina - Artjom Koval (Ukraina; 65,45).

Eesti esindajad Ksenia Sipunova - Miron Korjagin teenisid rütmitantsuga 45,88 punkti, mis tähendas 22. kohta ja vabatantsule mitte pääsemist.

Toimetaja: Siim Boikov

